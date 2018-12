„Es kann sogar sein, dass er beginnt“

Bei Werder gibt es in dieser Saison vor allem zwei Spieler, die sich im Grunde dauerhaft im Pendelverkehr befinden. Milot Rashica und Florin Kainz streiten sich in der Regel um einen freien Platz im Kader, zuletzt hatte der Österreicher stets das Nachsehen. Nach mehreren schwachen Auftritten kommt diese Entwicklung nicht überraschend. Trainer Florian Kohfeldt stellt dem 26-Jährigen aber eine baldige Rückkehr in Aussicht.

