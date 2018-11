Es kann nur besser werden

Die Werder-Frauen müssen die Niederlage gegen Leverkusen abschütteln. Am Sonntag (Anpfiff: 14 Uhr) steht mit dem Spiel in Duisburg nämlich die nächste Aufgabe an. Die Bremerinnen haben sich einiges vorgenommen.

Es zählt zu den Aufgaben einer Fußballmannschaft, negative Erlebnisse schnell abzuschütteln und unbelastet in kommende Aufgaben zu gehen. Was Werders Frauen betrifft, so nimmt die erfolgreiche Vergangenheitsbewältigung dieser Tage einen besonders großen Raum ein. Die 0:1-Heimniederlage gegen Bayer Leverkusen am zweiten Spieltag muss unbedingt raus aus den Köpfen, denn die Auswärtspartie beim MSV Duisburg am Sonntag (14 Uhr) ist nicht weniger als das nächste Sechs-Punkte-Spiel der Bremerinnen.

„Wir wissen um die Bedeutung und wollen eine Reaktion zeigen“, bestätigt Carmen Roth. Die Trainerin hatte die Pleite am vergangenen Wochenende, vor allem aber die Leistung gegen Leverkusen, zum Anlass einer umfassenden Analyse genommen. „Wir waren Favorit und haben uns selbst unter einen großen Druck gesetzt“, meint Roth. Das habe die Mannschaft bis auf wenige Ausnahmen blockiert, und so kam das „schlechteste Spiel meiner Amtszeit“ heraus.

Das war bedauerlich. Vor allem deshalb, weil Werder ausgerechnet gegen eine Mannschaft patzte, die zu den Konkurrenten um den Klassenerhalt gezählt werden. Das macht die ersten Wochen der 1. Bundesliga ja gerade so interessant: Die Bremerinnen treffen gleich auf die drei vermeintlichen Kellerkinder. Sie absolvieren gerade eine Serie von ungemein bedeutenden Duellen. In Gladbach, beim 3:0-Sieg, untermauerten sie ihre Ambitionen. Doch wer anschließend bereits dachte, diese Saison würde womöglich sorgenfrei verlaufen, sah sich nach der Niederlage gegen Bayer Leverkusen getäuscht.

Bremerinnen leicht favorisiert

Nun also der MSV Duisburg. Streng genommen geht Werder auch in diese Partie leicht favorisiert. Das Team von Carmen Roth hatte zum Auftakt ja gewonnen. Der Gegner wartet nach den Spielen bei Bayern München (0:4) und gegen die SGS Essen (0:4) sogar noch auf einen Torerfolg. Er stand allerdings auch vor deutlich schwereren Aufgaben. Deshalb wollen sich die Bremerinnen auch besser nicht verlassen auf eine womöglich schwache Form des MSV.

Den Fußballerinnen geht es vielmehr darum, die eigene Leistung zu verbessern und anzuknüpfen an das Spiel in Mönchengladbach. „Wir haben viel mitgenommen aus dem Leverkusen-Spiel“, sagt Carmen Roth. Sie hat in dieser Woche nämlich oft gespürt, dass ihre Mannschaft den letzten Eindruck unbedingt korrigieren möchte, „mit Stolz und Ehre“, wie die Trainerin betont. Zudem hat die Leistung des vergangenen Wochenendes ja auch etwas Gutes. „Wir können es in Duisburg nur besser machen“, glaubt Carmen Roth.