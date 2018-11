"Es ist zum Kotzen"

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Mittwoch die Spieltage sieben bis 14 terminiert – und verärgerte Reaktionen bei vielen Werder-Fans hervorgerufen.

Lediglich zwei der acht Partien von Anfang Oktober bis Anfang Dezember finden zur klassischen Anstoßzeit am Sonnabend um 15.30 Uhr statt – darunter das Spiel gegen die Bayern am 1. Dezember im Weserstadion. Bei vielen Werder-Fans, vor allem denen, die zu Auswärtsspielen fahren wollen, sorgen die Ansetzungen der DFL für großen Ärger. Via Twitter haben einige Fans ihrem Unmut Luft gemacht.

@DFL_Official Ihr und eure Ansetzungen. Könnt ihr überhaupt was? @scfreiburg gegen @werderbremen auf einen Sonntag anzusetzen. Von mir nach Freiburg sind das 730km!!! #fanfreundlich #werder — Michael Sch. (@Micha_1309) 5. September 2018

Wer denkt sich eigentlich so einen Scheiß aus?! Für fangerechte Anstoßzeiten! #Werder #Terminierung https://t.co/Fpn57D2pVO — Nur der SVW! (@nurdersvw_de) 5. September 2018

