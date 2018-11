„Es ist weitsichtig, ihn zu holen“

Von 1999 bis 2012 arbeitete Klaus Allofs als Werder-Manager eng mit Thomas Schaaf zusammen. Über dessen Rückkehr an den Osterdeich sprach Allofs nun mit MEIN WERDER.

Herr Allofs, Thomas Schaaf kehrt in neuer Funktion als Technischer Direktor zu Werder zurück. Sind Sie überrascht?

Nein, überrascht nicht, in den vergangenen Wochen und Monaten wurde das ja schon thematisiert. Und ich habe in vielen Gesprächen mit Thomas herausgehört, welchen Schritt er für sich als nächstes plant. Dass das eher Richtung Technischer Direktor geht und nicht Richtung Trainer.

Sie haben über diese Position bei Werder gesprochen?

Wir haben immer wieder mal gesprochen, auch über die Rolle eines Technischen Direktors im Allgemeinen. Über die Ausbildung von Trainern, die Besetzung von Schnittstellen. Wie man die Position genau benennt, ist unerheblich, es geht um die Aufgaben, die mit ihr verbunden sind. Wir waren uns einig, dass eine solche Position im Fußball heutzutage notwendig ist.

Ist es ungewöhnlich, dass Werder dafür Thomas Schaaf aussucht?

Nein, ganz im Gegenteil. Eine lange Zeit der Geschichte des Klubs wurde von Thomas mitbestimmt, und das war eine äußerst erfolgreiche Zeit. Deutsche Meisterschaft, Pokalsiege, vielfache Teilnahme an der Champions League. Die Frage sollte also eher lauten, weshalb Thomas nicht zurück zu Werder kehren sollte. Seit seinem Abschied ist er sehr aktiv gewesen, hat Erfahrungen gesammelt, sich weiterentwickelt. Die Rückkehr von Thomas kann Werder nur helfen.

In der Bundesliga gibt es die Position des Technischen Direktors bereits in vielen Klubs, wenngleich sie meist anders betitelt ist. Weshalb passt Schaaf zu Werder?

Weil Werder sein Klub ist und Bremen seine Stadt. Aus diesem Grund wird Thomas ein unglaublich großes Engagement zeigen. Es ist clever und weitsichtig von Werder, ihn zu holen. Dortmund hat jetzt etwas ähnliches mit Matthias Sammer getan, wenn auch in anderer Position. Ich habe mit Thomas über seine Ideen gesprochen. Wenn es in diese Richtung geht, macht das sehr viel Sinn.

In vielen Klubs ist der Technische Direktor jemand, der in zweiter Reihe steht. Thomas Schaaf ist so stark wie sonst wohl niemand mit Werder verbunden. Vorteil oder Nachteil?

Wenn jemand geholt wird, von dem man nicht viel weiß, ist es immer fraglich, ob beide Seiten zueinanderpassen. Das ist ein Risiko. Werder und Thomas verbindet sehr großer gegenseitiger Respekt. Sie kennen einander und vertrauen sich. Beide haben erfolgreiche und schwierige Phasen durchlebt. Das ist eine sehr gute Basis für eine gute Zusammenarbeit.

Was meinen Sie damit?

Es ist ein wichtiger Punkt, bei einer Zusammenarbeit die Kompetenzen des anderen zu respektieren und sich gegenseitig Freiräume zu lassen. Das hat Werder immer stark gemacht. Die Zusammenarbeit zwischen Thomas und mir war sehr vertrauensvoll. Das erhöht erstens den Spaß an der Arbeit. Und zweitens die Wahrscheinlichkeit, Erfolg zu haben. Wäre Thomas zu einem anderen Verein gegangen, hätte Werder sich die Frage stellen müssen, warum sie ihn nicht geholt haben.

Ist Schaaf aufgrund seiner Historie nicht sofort ein Schatten-Trainer, wenn es sportlich nicht läuft?

Bei sportlichem Misserfolg werden sowieso Fragen gestellt, das ist völlig unabhängig von möglichen Konstellationen im Umfeld des Klubs. Es kommt auch darauf an, inwieweit Thomas in Ruhe gelassen wird. Oder wie sehr man ihn drängt, sich zu äußern. Er weiß schon sehr genau, wie weit er gehen kann.

Schaaf war erst Spieler, dann Trainer bei Werder. Schließt sich mit seiner Rückkehr als Technischer Direktor ein Kreis?

Da blieben ja noch ein paar Möglichkeiten, Präsident zum Beispiel. Und dann der Aufsichtsrat.

Sie haben mit Schaaf zusammen für Werder gespielt, dann waren Sie 13 Jahre als Manager an seiner Seite. Ist es denkbar, dass auch Sie eines Tages zurück zu Werder kehren?

Wenn man lange in einem Verein gearbeitet hat, heißt das ja nicht, dass man nicht zurückkehren sollte. Bei meinem Abschied gab es einige Enttäuschungen, aber die sind ausgestanden. Wir haben ein gutes Verhältnis zueinander. Aktuell gibt es keine Pläne in dieser Richtung, aber das schließt ja nichts aus. Vor zwei Jahren war Thomas' Rückkehr nicht absehbar. Ich will eine Rückkehr nicht kategorisch ausschließen.

Das Gespräch führte Christoph Sonnenberg.