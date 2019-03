„Es ist schwer, ihn in dieser Form zu halten“

Max Kruse spielt seit Wochen überragend. Das hilft Werder, denn es macht den Traum von Europa realistischer. Kruse-Kumpel Martin Harnik aber fürchtet, dass sein Sturmpartner auf den Zetteln großer Klubs steht.

Nach Werders 3:1-Sieg gegen Mainz machte eine Statistik die Runde, die Max Kruse ausgesprochene Freude bereiten dürfte. Seit dem 22. Februar war der Bremer Kapitän an zehn Toren seiner Mannschaft beteiligt. Das allein ist schon beeindruckend, doch die Fußballstatistiker von Opta setzten diesen Wert in Relation. Sie schauten sich die besten fünf europäischen Ligen an und stellten fest, dass in besagtem Zeitraum kein Spieler so viele Torbeteiligungen aufzuweisen hat wie Kruse. Knapp hinter dem Bremer folgt ein gewisser Lionel Messi, der bei neun Treffern des FC Barcelona seine Füße im Spiel hatte.

Derartige Vergleiche sind ebenso schön wie fragwürdig. Es ist aber zumindest nicht maßlos übertrieben, dass selbst ein Messi Werder in den jüngsten Spielen kaum mehr geholfen hätte als Kruse. Der 31-Jährige trifft, bereitet vor und ist auf dem Platz omnipräsent. „Max hat gegen Mainz ein Topspiel gemacht. Er hat ein unglaublich gutes Gespür für Räume und Positionen“, schwärmte Trainer Florian Kohfeldt. Sportchef Frank Baumann sagte: „Max kann immer ein Spieler sein, der den Unterschied ausmacht.“

Solch ein Spieler war Kruse in den vergangenen Wochen in schöner Regelmäßigkeit. Dazu harmoniert er momentan perfekt mit Milot Rashica. Kruse hat – wie einst mit Fin Bartels – wieder einen kongenialen Partner gefunden, den er mit seinen messerscharfen Pässen in die Tiefe des Raumes schicken kann. „Im Moment hat Max einen richtig guten Lauf, profitiert aber auch davon, dass es in der Mannschaft insgesamt funktioniert“, betonte Baumann. Soll heißen: Kruse ist auch deswegen so gut, weil bei Werder alles auf ihn zugeschnitten ist, weil die Lauf- und Passwege aufeinander abgestimmt sind und weil die anderen eben auch anstandslos die Drecksarbeit für ihren Kapitän übernehmen.

Harnik macht sich Sorgen

„Ich kenne Max. Er weiß, was er an uns und an Werder hat“, sagte Martin Harnik. Der Sturmkollege ist ein Kumpel Kruses, beide kickten schon in der Jugend zusammen beim SC Vier- und Marschlande. Harnik dürfte also ganz gut wissen, was derzeit in Kruse vorgeht. Schließlich muss der Werder-Kapitän bald über seine Zukunft entscheiden. Kruses Vertrag läuft aus. Er würde sich natürlich sehr freuen, wenn Kruse bliebe, unterstrich Harnik. Und dann sagte er noch ein paar interessante Sätze über seinen Kumpel: „Max ist ein überragender Pokerspieler. Wenn es auf die Zielgerade geht, kommt er in absolute Topform. Es ist brutal schwer, ihn in dieser Form zu halten. Ich glaube, dass das eine oder andere gute Angebot auf den Tisch kommt.“

Die Gefahr, dass Werder seinen wichtigsten Spieler im Sommer verliert, ist demnach nicht gerade klein. Gerade erst berichtete der TV-Sender Sky, dass sich die internationalen Topklubs Tottenham Hotspur und Inter Mailand mit einer Verpflichtung Kruses beschäftigen sollen. „Es ist eine schwierige Entscheidung für ihn“, sagte Harnik. „Für Werder spricht, dass er ein unglaubliches Standing hat. Für uns ist er als Spieler und als Mensch sehr wichtig. Mit dem Trainer hat er einen sehr großen Förderer.“ Die Liste mit Gründen pro Werder sei also lang, doch Harnik sagte auch ganz offen: „Es gibt ebenfalls Argumente für andere Vereine.“

Wenn Kruse so stark spielt wie etwa gegen Mainz, werden die Interessenten außerdem nicht weniger. Sportchef Baumann glaubt dennoch, dass die guten Leistungen des Kapitäns Werders Ausgangssituation stärken und nicht schwächen. „Es müssen noch Gespräche geführt werden, aber ich glaube, dass uns solche Spiele wie gegen Mainz sehr helfen“, betonte Baumann und lag damit sicherlich nicht falsch: Schließlich hat Kruse das große Ziel, in der kommenden Saison international zu spielen.