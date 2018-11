War das Spiel gegen Leverkusen Thomas Delaneys letzter Auftritt im Weserstadion? Die ehrlichen Aussagen des Dänen nach der Partie legen diese Vermutung nahe.

Thomas Delaney ist niemand, der sich in Phrasen flüchtet. Das hat er in seinen mittlerweile anderthalb Jahren bei Werder mehrfach bewiesen. Interviews mit dem Mittelfeldspieler sind oft unterhaltsam und ein wenig ungewöhnlich. Delaney ist eloquent und sagt klar, was er denkt. Das war auch nach dem 0:0 gegen Leverkusen der Fall, als der Däne mit bemerkenswerten Aussagen die schon länger schwelenden Wechselgerüchte um seine Person befeuerte. Ob das sein letztes Heimspiel für Werder gewesen sei, wurde der 26-Jährige gefragt. Delaney hätte daraufhin ein halbgares Treuebekenntnis abgeben können, tat er aber nicht. Stattdessen antwortete er ehrlich: "Ich weiß es nicht."

Noch mehr Raum für Spekulationen bot das, was Delaney danach sagte. Er wolle keinen Kommentar zu seiner Zukunft abgeben. "Es ist ein schmaler Grat, ehrlich und gleichzeitig dem Klub gegenüber respektvoll zu sein." Klingt fast so, als stünde der Abschied schon fest, soll aber aus Rücksicht auf Werder noch nicht verkündet werden. Werders Sportchef Frank Baumann ließ die Zukunft des Dänen ebenfalls offen: "Es ist noch nichts klar. Im Fußball sollte man nichts zu 100 Prozent ausschließen. Wie Thomas sich dazu äußert, ist völlig legitim."

Traum von der Premier League

Delaney betonte zwar auch, wie wohl er sich in Bremen fühle. Dass der Däne von der englischen Premier League träumt, hat er aber schon mehrfach verraten. Einen Abgang im Sommer hat er zudem nie ausgeschlossen. Schon vor der laufenden Saison wollte Brighton & Hove Albion den Mittelfeldspieler verpflichten, doch daraus wurde nichts.

Nach Abschluss der Saison tritt Delaney nun mit Dänemark bei der Weltmeisterschaft an. Dort könnte er sich für namhaftere Klubs empfehlen. Vielleicht wechselt er sogar schon vorher den Verein? Sein Berater Michael Stensgaard war am Freitag auf der Werder-Geschäftsstelle und sprach mit Baumann sowie Kaderplaner Tim Steidten. Dass bei dem Treffen schon über die Höhe der Ablösesumme verhandelt wurde, wollte Baumann nicht bestätigen. "Es gibt keine Summe, über die man sprechen könnte", betonte der Sportchef. Bei einem lukrativen Angebot würde Werder allerdings wohl kaum auf die Einhaltung von Delaneys Vertrag pochen, der noch bis 2021 läuft. Mit einer Ablösesumme von zwei Millionen Euro war der Däne, der vom FC Kopenhagen nach Bremen kam, ein wahres Schnäppchen. Jetzt könnte er für ein Vielfaches dieser Summe den Klub wechseln.