„Es ist ein besonderes Spiel“

Nach vielen Misserfolgen will Werder am Sonnabend endlich mal wieder die Bayern ärgern. Trainer Florian Kohfeldt hat am Donnerstag erläutert, mit welchem Plan er das Duell gegen den Rekordmeister angeht.

Die Frage musste kommen, und sie kam gleich zum Auftakt der Pressekonferenz vor dem Werder-Heimspiel gegen die Bayern. Alle 15 vergangenen Duelle mit dem Rekordmeister haben die Bremer verloren. Florian Kohfeldt ließ diese Horror-Bilanz jedoch kalt. „Jedes Spiel ist ein anderes. Diese Serie ist bei keinem im Kopf“, betonte der Werder-Trainer am Donnerstag.

Er wollte weniger auf die 15 Spiele schauen, sondern eher auf das eine, das er als Cheftrainer miterlebt hat. In der Rückrunde der vergangenen Saison hielt Werder in München gut mit und verlor mit 2:4. „Wir waren schon sehr nahe dran und hatten die Möglichkeit, in München zu gewinnen“, unterstrich Kohfeldt.

Am Sonnabend ab 15.30 Uhr im ausverkauften Weserstadion könnte die Chance auf einen Sieg noch größer sein. Die Bayern stehen schließlich erstmals seit einer gefühlten Ewigkeit nicht an der Tabellenspitze, sondern auf Rang fünf. In der Bundesliga blieb der Rekordmeister zuletzt dreimal in Folge sieglos, dafür schoss er in der Champions League am Dienstagabend jedoch Benfica Lissabon mit 5:1 ab. „Benfica hatte sicher nicht das Gefühl, dass es leicht war“, sagte Kohfeldt und fügte mit Blick auf das eigene Spiel gegen die Bayern hinzu: „Es ist nicht leicht, aber auch nicht unmöglich, das Spiel zu gewinnen. Wir wollen immer gewinnen.“

Keine neuen Ausfälle

Die personellen Voraussetzungen bei Werder sind jedenfalls schon einmal gut. „Wir sind vollzählig, bis auf die Langzeitverletzten“, vermeldete Kohfeldt. Was die individuelle Klasse angeht, werden die Bremer den Bayern trotzdem unterlegen sein, so viel ist klar. „Die Bayern sind durchweg mit Weltklasse-Spielern besetzt, aber das schreckt uns nicht“, sagte Kohfeldt.

Er will, dass sich seine Mannschaft auch gegen den Rekordmeister nicht versteckt. „Konter werden ein wichtiges Element unseres Plans sein. Es geht aber ebenfalls darum, unser Spiel durchzubringen. Wir wollen versuchen, mutig zu spielen und Kombinationsfußball zu bieten“, fasste der Werder-Coach seinen Plan zusammen. Groß motivieren muss Kohfeldt seine Spieler gegen die Bayern definitiv nicht. „Es ist nicht ganz ein Spiel wie jedes andere, weil Bayern eine enorme Qualität hat“, sagte Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein. „Es ist ein besonderes Spiel, wir sind alle heiß darauf.“

