Es heißt Is-hak

Die MEIN-WERDER-Reporter blicken auf ihre persönlichen Momente der abgelaufenen Saison zurück. Patrick Hoffmann erinnert sich besonders an ein Interview mit Ishak Belfodil.

Ein geschriebenes Wort reicht, um das Eis zu brechen: Ishak. Zu Beginn unseres Gesprächs schreibe ich den Namen von Werders Offensivspieler Ishak Belfodil auf einen Zettel. Nicht in lateinischer Schrift, sondern in arabischer, dafür reichen meine dünnen Sprachkenntnisse aus einem Semester in Kairo noch gerade so eben. Ich will mit ihm klären, wie genau er denn nun eigentlich ausgesprochen wird, der Vorname Ishak. I-schak, wie sie auch bei Werder sagen. Oder Is-hak, wie es die arabische Schreibweise vermuten lässt. Die tiefen Augen des Algeriers, die immer etwas traurig aussehen, werden plötzlich ganz groß. Belfodil lächelt (ja, wirklich!). Was folgt, ist das wohl interessanteste Spielerinterview, das ich in der ganzen Saison führe.

Ishak Belfodil, das wird schnell klar, hat eine ganze Menge zu erzählen aus seinem Leben, und was das Beste daran ist: Er besitzt die Fähigkeit, sich selbst zu reflektieren, sein eigenes Handeln zu hinterfragen. Zumindest empfinde ich das so im März, als er sein erstes und – wie sich später zeigen sollte – einziges Interview als Werder-Profi gibt. Belfodil spricht über seine schwere Jugendzeit im Pariser Problemviertel, darüber, wie er es als einer von wenigen aus seiner Clique hinaus in die weite Welt geschafft hat. In diesem Zusammenhang fällt ein bemerkenswerter Satz, wie ich finde. „Leute wie ich müssen sich doppelt und dreifach anstrengen“, sagt er.

Belfodil spricht außerdem über Religion, darüber, welche Rolle der Islam in seinem Leben spielt und dass er fünfmal am Tag betet. Ach ja, und die Frage zu seinem Vornamen hat er auch noch beantwortet: Richtig ausgesprochen heißt es Is-hak. Aber das spielt ja nun auch keine Rolle mehr, wo er doch nach Hoffenheim wechselt …

Die bisher veröffentlichten Werder-Momente gibt es hier: