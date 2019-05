Felix Beijmo und Werder, diese Beziehung harmoniert noch nicht richtig. Offensichtlich gibt es unterschiedliche Meinungen über seinen Leistungsstand, wie er gegenüber „expressen.se“ deutlich macht.

Der junge Schwede, der im vergangenen Sommer für kolportierte drei Millionen Euro vom schwedischen Erstligisten Djurgarden zu Werder gewechselt war, ist in seinem ersten Jahr in Bremen hinter den Erwartungen zurückgeblieben und soll nun verliehen werden, um den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Gegenüber der schwedischen Boulevardzeitung „Expressen“ hat sich der 21-Jährige zu Wort gemeldet und seine Sicht der Dinge geschildert. Unterstützung bekommt er dabei von seinem schwedischen Teamkollegen Ludwig Augustinsson.

„Es lief nicht wirklich, wie ich es mir vorgestellt hatte, aber es war ein Lehrjahr. Ich bin heute ein besserer Spieler als vor einem Jahr. Trotzdem hatte ich gehofft, etwas Spielzeit zu bekommen“, wird Beijmo auf „expressen.se“ zitiert. Und der 21-Jährige macht seiner Unzufriedenheit noch deutlicher Luft: „Es gibt unterschiedliche Meinungen zwischen mir und dem Trainer dazu, wo ich stehe. Aber ich habe große Schritte gemacht und wir werden sehen, was in diesem Sommer passiert. Ich brauche Spielpraxis. Ich denke immer noch, dass ich eine gute Zukunft habe.“

Ganz offensichtlich traute Kohfeldt ihm die Bundesliga in der vergangenen Spielzeit noch nicht zu. Der Schwede bekam nicht eine Chance, drängt sich aber im Training und bei seinen Einsätzen für Werders U23 auch nicht unbedingt auf. „Ich habe dem Klub gesagt, dass ich eine Chance verdient hätte. Es ist schwer, mich zu beurteilen, wenn ich die Chance in der Bundesliga nicht bekomme“, so Beijmo.

Einen Fürsprecher bei Werder hat der 21-Jährige in seinem Teamkollegen und Landsmann Augustinsson. Der Linksverteidiger nimmt Beijmo in Schutz: „Ich kenne niemanden, der aus der Allsvenskan in die Bundesliga gegangen ist und direkt gespielt hat.“ Augustinsson ist sich sicher, dass Beijmo bereit sei, den nächsten Schritt zu machen. „Er wird es zeigen. Er ist ein kommender Nationalspieler. Daran besteht kein Zweifel“, so Augustinsson.

Den nächsten Schritt wird Beijmo aller Voraussicht nach nicht bei Werder gehen. Sportchef Frank Baumann hatte jüngst bestätigt, dass der Außenverteidiger verliehen werden soll. Wo genau der 21-Jährige in der kommenden Saison auflaufen soll, ist aber noch unklar. „Gut möglich, dass wir in Deutschland fündig werden. Interessant sind aber auch Ligen, die vom Niveau etwas besser als die schwedische sind“, so Baumann.

Den gesamten Artikel in schwedischer Sprache gibt es hier.