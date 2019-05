Robert Bauer hat sich in Nürnberg als Stammkraft etabliert. Ob er dem Club über den Sommer erhalten bleibt, steht aber noch nicht fest, verriet Werders Leihgabe der „Bild“. Der FCN besitzt eine Kaufoption.

Es hat etwas gedauert, doch mittlerweile hat sich Werder-Leihgabe Robert Bauer beim 1. FC Nürnberg als Stammspieler durchgesetzt. Der „Bild“ nannte er die Gründe: "Meine Sprunggelenke sind wieder so, dass ich problemlos und schmerzfrei trainieren kann. Das war in der Hinrunde nicht so. Dazu kommt, dass wir als Mannschaft besser stehen.“ So habe er es aus seinem Formtief geschafft.

Wie es mit dem Rechtsverteidiger nach der laufenden Saison weitergeht, ist aber noch unklar. Das Leihgeschäft mit Bremen läuft im Sommer aus, der Club besitzt allerdings eine Kaufoption. Bauer: „Es gibt noch keine Tendenz. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, hier zu bleiben. Bundesliga wäre natürlich schön, ich bin da jetzt auch schon ein paar Jährchen dabei.“

Nürnberg ist akut abstiegsgefährdet, schon am heutigen Sonnabend kann der Gang in die Zweite Liga besiegelt werden. Bauers Vertrag bei Werder läuft noch bis 2020, doch eine sportliche Zukunft an der Weser scheint nahezu ausgeschlossen.

