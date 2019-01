„Es gibt einfach zu viele Idioten!“

Nicht das vergoldete Ribeye-Steak für 1200 Euro ist das Problem, es sind die Kritiker, die Franck Ribery das teure Stück Fleisch nicht gönnen, findet Tim Wiese. Wer viel verdient, sagt er, darf viel ausgeben.

Herr Wiese, Franck Ribery hat in Dubai ein vergoldetes Ribeye-Steak für 1200 Euro gegessen. Eine gute Wahl?

Tim Wiese: Na klar, aber sicher. Wieso denn nicht? Ist doch eine gute Show, die Ribery da hingelegt hat. Und richtig gute Unterhaltung ist es auch. Mal ein bisschen die Leute zu provozieren finde ich richtig geil.

Sie meinen, Ribery wollte einfach nur provozieren?

Was genau er wollte, weiß ich nicht. Dass er in diesem Fall provozieren wollte, glaube ich nicht mal. Man sollte bedenken, dass das in Dubai war, und in Dubai ist alles aus gold.

Aber muss es gleich ein mit Blattgold überzogenes Steak sein?

Wenn man es sich leisten kann, soll man es auch machen. Jeder hat nur ein Leben, und in dem muss man alles ausprobiert haben!

Muss man wirklich alles, was man tun kann, auch tun, oder gibt es Grenzen?

Letztlich geht es darum, was man sich leisten kann. Geschmackliche Grenzen muss dann jeder für sich selbst setzen. Wer sich seinen Lamborghini gold polieren lassen will wie Aubameyang - warum nicht? Wer sich einen goldenen Jet zulegen will - mach es! Ich find's geil, mein Ding zu machen, ohne darauf zu achten, was die anderen denken. Die haben nämlich das Problem!

Warum das?

Die Neidgesellschaft, in der wir leben, ist das Problem. Der eine gönnt bei uns dem anderen nichts, da gibt es einfach zu viele Idioten! Für sein Leben ist doch jeder selbst verantwortlich. Wer Bock darauf hat, ein vergoldetes Steak zu essen, soll es machen. Wer sich so etwas leisten kann, hat in einem Bereich entsprechend Leistung gebracht. Nehmen wir mal den Fußball: Viele haben die Chance, Profi zu werden. Wer dann die entsprechende Leistung bringt und es schafft, wer auf viele Dinge neben dem Fußball verzichtet, der hat doch das Recht, sich von dem verdienten Geld das zu leisten, was er sich leisten will.

In den sozialen Netzwerken bekam Ribery wenig Verständnis für sein vergoldetes Steak. Woraufhin er all seine Kritiker übelst durchbeleidigt hat. Eine gute Idee?

Die Wortwahl war nicht schlau, wenn er mal Botschafter für den FC Bayern werden will. Und dass die Worte einigen Leuten auf die Nerven geht, kann ich mir gut vorstellen. Leuten, die da draußen sitzen und irgendwelche Kommentare von sich geben. Dass sind die, die nichts auf die Reihe bekommen und anderen nichts gönnen. Die schreiben dann so etwas.

Haben Sie sich jemals etwas verwehrt, weil Sie dachten, das ist dann doch ein bisschen zu viel?

Nö, eigentlich nicht. Ich mag ja auch gerne Fleisch, in Gold hätte ich das aber nicht bestellt. Aber das ist nur eine Geschmacksfrage, keine grundsätzliche Entscheidung. Ein vergoldetes Steak gibt es in Dubai, in Bremen oder München wohl eher nicht.

Dicke Autos, große Uhren, extrovertierte Kleidung, viele Fußballer neigen zu Protzerei. Was war das Verrückteste, was Sie sich geleistet haben?

Das ist doch nicht nur bei Fußballern so. Bei mir war es eine Uhr mit Diamanten. Aber darüber mache ich mir keinen Kopf.

Wird Ribery das Steak bezahlt haben, oder werden Prominente meistens eingeladen, weil sie einen Werbeeffekt darstellen?

Das wird er schon selbst bezahlt haben. So sind zumindest meine Erfahrungen.

Der FC Bayern hat eine hohe Geldstrafe für Ribery angekündigt. Müssen Profis diese Geldstrafe tatsächlich zahlen, oder dienen sie eher der öffentlichen Beruhigung?

Ich musste meine nie bezahlen. Wie das bei Bayern ist, weiß ich nicht. Vorstellen kann ich mir aber nicht, dass Ribery zahlen muss.

Warum nicht?

Weil Ribery ein guter und damit wichtiger Spieler ist. Seine Leistungen haben in den letzten Wochen für den Umschwung gesorgt, dafür, dass Bayern wieder in die Spur kam. Sich jetzt mit Ribery anzulegen, würde Bayern vermutlich nicht gut tun. Ein Verein will es sich mit den wichtigen Spielern nicht verderben, deshalb zahlt am Ende wahrscheinlich niemand eine Geldstrafe.

Ribery hat seinen Besuch im Steak-Restaurant öffentlich gemacht und über die sozialen Netzwerke verbreitet. Die ganze Debatte findet dort statt. Ist es auch eine Geschmacksfrage, sein ganzes Leben permanent öffentlich zu machen?

Das ist heutzutage so, so ist eben der Zeitgeist.

Ist es schlau, als Fußballer in den sozialen Netzwerken selbst zu schreiben? Viele Kommentare sind unter der Gürtellinie, da können schon mal die Emotionen durchgehen.

Viele haben Agenturen, die das übernehmen. So ist es auch bei mir. Aber ich verstehe das alles sowieso nicht. Mir gehen die ganzen sozialen Netzwerke auf die Nerven. Da will jeder berühmt werden, jeder will ein Star bei Instagram sein, oder bei Youtube. Wenn man die jungen Leute nach ihrem Berufswunsch fragt, sagen viele, sie wollen Youtuber werden. Die veröffentlichen jedes Fitzelchen, jedes Essen, jedes Erlebnis und hoffen, berühmt zu werden. Aber gut, sollen sie doch. Wenn sie glauben, dass sie dadurch viel Geld verdienen, sollen sie doch. Ich wünsche ihnen viel Erfolg!