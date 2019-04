Es geht immer noch um Europa!

Werder braucht ein kleines Fußballwunder, um wirklich noch die Europa League zu erreichen. Sportchef Frank Baumann glaubt weiter daran – und analysiert die Tücken dieser Saison.

In den Fluren neben dem Kabinentrakt im Weserstadion hängen große Bilder. Es sind gerahmte Erinnerungen aus Werders Geschichte. Vor einem dieser Bilder sollten die Spieler in diesen Tagen vielleicht kurz innehalten. Es zeigt Werders Kapitän aus der Double-Saison 2004, Frank Baumann, mit stolzem Blick neben Meisterschale und DFB-Pokal. Damals brauchte Werder Mut und Glauben, um diesen Erfolg zu schaffen. Der legendäre 3:1-Sieg in München gelang am 32. Spieltag. Dieser drittletzte Spieltag steht Werder nun wieder bevor; diesmal heißt der Gegner Dortmund. Und weiterhin geht es für Bremen um viel – davon rückt Baumann nicht ab. Der damalige Kapitän ist heute Sportchef, doch an der für ihn typischen Mischung aus Ehrgeiz und kühlem Kopf hat sich nichts geändert. Auch mit etwas Abstand zur 1:4-Pleite in Düsseldorf appelliert Baumann, mit Mut und Glaube weiter um das Ziel Europa zu kämpfen: „Klar war das ein Rückschlag in Düsseldorf, aber es ist nach wie vor alles möglich. Es gibt keinen Grund, jetzt nachzulassen!“

Baumann erinnert im Gespräch mit Mein Werder an die Anfänge dieser europäischen Träume. „Wir wollten erreichen, dass wir bis kurz vor Schluss oben um die internationalen Plätze mitspielen“, betont der Sportchef, der das Saisonfinale mit den Spielen gegen Dortmund, Hoffenheim und Leipzig deshalb kämpferisch so einordnet: „Gerade in dieser Saison ist unsere Mannschaft an den Aufgaben gewachsen.“ Natürlich hätten drei Punkte aus dem Düsseldorf-Spiel Werders Chancen erhöht, weiß Baumann, „jetzt haben wir es nicht mehr in der eigenen Hand. Aber wir werden auch jetzt nicht auf andere schauen, sondern unsere Aufgaben annehmen.“

Und die lauten: In den letzten drei Spielen möglichst optimal punkten, um durch Patzer der Konkurrenten noch Siebter zu werden – was für die Europa League reichen würde. Es ist eine gewagte Rechnung mit Unbekannten. Als Mutmacher erinnert Baumann an die vergangene Saison, als es für Werder an den letzten drei Spieltagen „vermeintlich nur um die goldene Ananas“ ging. Da blieb Bremen ungeschlagen, gegen Dortmund (1:1) und Leverkusen (0:0) sowie mit einem Sieg in Mainz (2:1) wurden fünf wichtige Punkte geholt, die Millionen-Einnahmen im TV-Ranking absicherten. Baumann: „Selbst wenn es rechnerisch unmöglich wäre, die Europa League zu erreichen, würden wir trotzdem weiter alles geben. Wie in der vergangenen Saison.“

Kann Werder nicht Favorit sein?

Dass Werder nach zuvor 14 ungeschlagenen Spielen die vergangenen drei Partien verlor, trifft den Verein und seine Fans nach den euphorischen Tagen heftig. Doch Baumann ist nicht einverstanden mit der Einschätzung, Werder habe binnen einer Woche die Chance auf Europa verspielt. Wenn überhaupt, betont Baumann, „dann hätten wir es nicht in dieser einen Woche verspielt“. Man müsse eine Saison „schon in der Gesamtheit“ betrachten. Und da lohnt der genaue Blick in der Tat – und er wird die Werder-Verantwortlichen noch bis in den Sommer bei der Analyse beschäftigen. Denn Düsseldorf war wie ein Déjà-vu für Bremen. Wieder war das Team als Favorit in ein Spiel gegangen. Wieder ohne Erfolg. Auch deswegen brachte Trainer Florian Kohfeldt das Geschehen in einen Kontext mit früheren Rückschlägen: „Dieses Spiel, die beiden Nürnberg-Spiele, ein Stück weit auch das Stuttgart-Spiel aus der Hinrunde werden in der Sommerpause Schwerpunkte sein, über die wir sprechen werden.“

Vielleicht plagte Werder in Düsseldorf wirklich noch ein Bayern-Kater nach dem Pokal-Aus drei Tage zuvor. In jedem Fall aber leidet diese Mannschaft unter einer lästigen Keller-Phobie. Gegen die Letztplatzierten der Liga, Hannover, Nürnberg und Stuttgart, holte Werder nur sieben von 18 Punkten. Das bedeutet: Gegen die drei schwächsten Mannschaften ließ Werder elf Zähler liegen. Baumann stimmt seinem Trainer deshalb zu, dass dieser Umstand in die Saisonanalyse einfließen muss: „Denn das ist ja auffällig.“

Zu wenig Punkte gegen Kellermannschaften

Das Problem dabei wird auf den zweiten Blick deutlich: Die drei Kellerklubs holten ungewöhnlich wenig Punkte. „Vielleicht reichen diesmal 24 oder 25 Punkte für die Relegation“, erklärt Baumann. Früher sprachen Retter-­Trainer gerne von der magischen 40-Punkte-­Marke. Aber das ist vorbei. Zwar könnte Werder mit nur einem Sieg auf 49 Punkte kommen; doch auch diese Zahl büßte an Wert ein. „In den vergangenen Jahren reichten 49 Punkte schon mal für Platz sieben oder Platz fünf“, rechnet Baumann vor, „diese Saison sind mehr Punkte notwendig, um einen internationalen Wettbewerb zu erreichen. Weil gerade die Mannschaften gut performen, die um die internationalen Plätze spielen – und von den Klubs unten in der Tabelle deutlich weniger Punkte geholt wurden. Wir haben gegen diese Mannschaften im Keller sehr wenige Punkte geholt, jetzt fehlen uns diese Zähler.“

Als ersten Ansatz zur Besserung empfahl Kohfeldt mehr Cleverness auf dem Feld, „denn das ist uns in dieser Saison zu häufig passiert, wir müssen das besser kontrollieren“. Zu einem Grundsatz-Thema nach der Analyse könnte werden, ob Werder im Kader wirklich genügend Spieler hat, die eine solche Lernkurve noch hinbekommen.