Es droht ein schlaffes Ende.

Bei der 0:2-Niederlage in Stuttgart fehlte Werder der absolute Wille zum Sieg. Der Endspurt der Saison könnte für die Bremer nun zu einer zähen Angelegenheit werden.

Es könnte sein, dass Florian Kohfeldt nicht nur viel von Fußball versteht, sondern auch ein wenig von Hellseherei. In den vergangenen Wochen hatte der Werder-Trainer des Öfteren vor einem Spannungsabfall gewarnt und von Mentalität und Charakter gesprochen. Weil der Klassenerhalt gefühlt irgendwie schon geschafft ist. Weil der Druck, unbedingt gewinnen zu müssen, nicht mehr da ist. Kohfeldt hat wohl geahnt, wie verlockend es ist, nach physisch und psychisch anstrengenden Wochen ein wenig nachzulassen. Und danach sah es auch ein bisschen aus, das Bremer Spiel beim 0:2 (0:1) in Stuttgart.

Es fehlte der letzte Wille, die volle Überzeugung, als Sieger vom Platz gehen zu wollen. Stuttgart hatte in Sachen Mentalität jedenfalls deutlich mehr zu bieten. Nicht fußballerisch waren die Schwaben besser, sie wollten schlicht mehr gewinnen. Jetzt droht Werder ein schlaffes Ende der Saison. Trotz der Niederlage bleiben es sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz bei drei noch ausstehenden Spielen. Wer hält einen Abstieg da tatsächlich noch für möglich?

Kohfeldt stellt sich vor das Team

Bei der 1:2-Niederlage in Hannover, nach einem ebenfalls mageren Auftritt seiner Spieler, hat Kohfeldt deutliche Worte gewählt. In Stuttgart aber war das anders. „Diese Niederlage muss ich vielleicht akzeptieren. Auch wenn ich es hasse zu verlieren. In Hannover konnte ich das nicht“, sagte Kohfeldt nach dem Spiel. Da war schnell klar, dass er die Mentalität seiner Spieler nicht infrage stellen wollte. Im Gegenteil, er stellte sich vor sie. „Ich sehe kein Problem mit der Mentalität, ich sehe keinen Spannungsabfall.“ Er gab zu, kein gutes Fußballspiel gesehen zu haben. Dafür waren aber auch andere Umstände als seine Spieler verantwortlich.

Einer war Schiedsrichter Sören Storks. Der übersah vor dem 1:0 durch Christian Gentner (13. Minute) einen Schubser des Stuttgarter Kapitäns gegen Milos Veljkovic. Frank Baumann hatte ihn gesehen, Kohfeldt auch. Der Schubser war für Kohfeldt der Auftakt einiger strittiger Szenen, die nicht für, sondern gegen Werder gepfiffen wurden: „Ich hatte das Gefühl kalter Wut in mir, weil viele Entscheidungen gegen uns ausgelegt wurden.“

Fragen zum Charakter einer Mannschaft zu stellen, ist immer heikel. Zum einen, weil die Spieler es als Misstrauen auslegen können. Zum anderen, weil sich dieses Stilmittel sehr schnell abnutzt. Kohfeldt und Baumann haben sich nach der Partie in Stuttgart vermutlich auch ein wenig aus taktischen Gründen vor die Spieler gestellt. Sie haben in den vergangenen Monaten Erstaunliches geliefert, dessen sind sich alle bewusst. Deshalb betraf die Kritik von Trainer und Sportchef eher Kleinigkeiten als das große Ganze. Die Zielstrebigkeit habe gefehlt, so lässt es sich vielleicht ganz gut zusammenfassen.

Und es gab ja durchaus gute Szenen, die einen Erfolg trotz allem möglich gemacht hätten. Durch Jerome Gondorf, der aus 22 Metern abzog, dessen Schuss Ron-Robert Zieler aber so gerade noch über die Latte (49.) lenkte. Marco Friedl brachte den Ball nach einer Ecke mit der Schulter aus fünf Metern Richtung VfB-Tor, aber wieder reagierte Zieler überragend (53.). Dann setzte sich der eingewechselte Milot Rashica klasse über die linke Seite durch, aber seine Hereingabe schoss Gondorf überhastet weit übers Tor (66.). Schließlich klärte VfB-Verteidiger Benjamin Pavard in höchster Not vor dem einschussbereiten Max Kruse (86.). Werder hatte also durchaus Chancen, um ein Tor zu schießen. Werder schaffte es aber nicht, dafür der VfB noch ein zweites Mal. Berkay Özcan traf in der Nachspielzeit nach einem Konter zur Entscheidung.

Offene Worte der Spieler

Auffällig war nach dem Spiel, dass einige Spieler mit kritischen Worten offener waren als ihre Vorgesetzten. Jerome Gondorf etwa, der für den gesperrten Thomas Delaney ins Team gekommen war. Die Mannschaft habe kein Problem mit der Mentalität, sagte Gondorf. Aber niemand dürfe vergessen, „dass großer Druck auf unseren Schultern gelastet hat. Vielleicht ist ein kleiner Spannungsabfall da.“ Und das, schob Gondorf hinterher, sei „menschlich nachvollziehbar“. Ähnlich drückte es Maximilian Eggestein aus: „Wir sind an einem Punkt, wo eine gewisse Sicherheit da ist.“

Ausreden sollten die offenen Worte nicht sein, das haben Gondorf und Eggestein auch betont. „Wir gehen in jedem Spiel auf drei Punkte“, sagte Gondorf. Und Eggestein wollte seinen Satz „nicht als Ausrede gelten lassen“. Es gehe noch immer um viel, betonte er, um Prämien, Fernsehgelder, neue Verträge. Da lohne es sich für jeden Einzelnen, bis zur letzten Minute alles zu geben. „Wir müssen in den letzten Spielen zeigen, dass wir eine charakterstarke Mannschaft sind“, sagte Eggestein.

Zwei Spieler können das am kommenden Sonntag gegen Dortmund (18 Uhr) nicht. Florian Kainz und Philipp Bargfrede fehlen aufgrund einer Gelbsperre. „Irgendwann musste es soweit sein“, sagte Kohfeldt nüchtern. Dafür gebe es ja auch gute Nachrichten: Thomas Delaney kehrt nach abgesessener Sperre zurück in die Mannschaft. Und Ludwig Augustinsson wird Mitte der kommenden Woche nach einer muskulären Verletzung wieder ins Training einsteigen.