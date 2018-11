"Erwartungen dürfen maximal hoch sein"

Auf der Pressekonferenz zum Trainingsauftakt des SV Werder Bremen präsentierte sich Cheftrainer Florian Kohfeldt optimistisch – und appelliert an den Ehrgeiz und den Siegeswillen seines Teams.

In Fußballdeutschland hat man eigentlich genug von Slogans. In den letzten, aus DFB-Sicht ernüchternden Wochen vor und während der Fußball-WM wurde schließlich mit kurzen, knackigen, aber letztlich leeren Sprüchen nur so um sich geworfen. Sei es "Best never Rest", sei es der etwas befremdliche "#ZSMMN" – am Ende konnte die Selbstvermarktung das Vorrundenaus natürlich nicht verhindern, stattdessen wirkte sie nur noch deplatzierter.

Auch Werder hat zur neuen Saison einen neuen Werbespruch. "#WeDare" heißt der Slogan, mit dem die Marketingkampagne zugunsten der neuen Trikots von Ausrüster Umbro begleitet wurde. Zu Deutsch: "Wir wagen", oder, etwas freier ins Plattdeutsche übersetzt: "Wagen un winnen." Letztlich ein Wortspiel mit dem Vereinsnamen, das ambitioniert klingen soll.

Die Gefahr, dass auch "#WeDare" zur Worthülse gerät, könnte hoch sein. Könnte, wenn da nicht Florian Kohfeldt wäre. Während der Pressekonferenz zum Auftakt der Saisonvorbereitung am Montagmittag gelang es dem Werder-Trainer tatsächlich, das neue Bremer Motto nicht wie die bloße Idee eines Werbetexters klingen zu lassen, sondern den neuen grün-weißen Mut mit Leben und Inhalt zu füllen.

Bald steht der Kader

Dabei hielt Kohfeldt sich mit einer genauen Zielsetzung noch zurück. Kein Wunder: Noch fehlen große Teile der Mannschaft aufgrund von Sonderurlauben nach Länderspielreisen, Yuya Osako und Ludwig Augustinsson sind mit Japan und Schweden weiter bei der WM in Russland vertreten, und der Kader, zu dem vor allem im Mittelfeld noch zwei wichtige Neuzugänge stoßen sollen, ist auch noch nicht ganz fertig. Da müsse man noch abwarten, betonte Kohfeldt entsprechend, aber "wenn der endgültige Kader steht, dann werden wir eine ziemlich klare Aussage dazu treffen, wo wir hinwollen", versicherte der 35-Jährige. Und ergänzte: "Auch tabellarisch." Länger als sechs Wochen soll es nicht mehr dauern, meint Sportchef Frank Baumann: "Wir sind optimistisch, dass wir unseren Kader bis zum Saisonstart zusammenhaben."

Jenseits von einer konkreten Zahl zwischen 1 und 18 machte der Kohfeldt dennoch deutlich, welches Anspruchsdenken er von seiner Mannschaft erwartet. Zwischen "Wagen" und "Gewinnen" liege sicher eine ganze Menge, schränkte Kohfeldt ein. Aber die Ansage geriet dann doch deutlich: "Wir sollten uns trauen, nicht zu schüchtern zu sein, nicht zu klein zu denken." Oben angreifen möchte man bei Werder in der kommenden Spielzeit, und um nach oben zu kommen, baut Kohfeldt auf ein selbstbewusstes Wir-Gefühl innerhalb der Mannschaft. Es gehe auch um "das Gefühl, dass da eine Gruppe ist, die sich traut, an etwas ranzugehen, wo andere sagen: Vorsicht erst mal".

Offensivfußball soll bleiben

Dieses "Etwas" kann Werders Chefcoach auch konkret benennen: Offensiver, aktiver Kombinationsfußball in einer Liga, in der viele Vereine auf ein abwartendes Umschaltspiel setzen. Der Stil, der Werder in der Vorsaison aus dem Tabellenkeller geführt hat, soll also fortgeführt werden. Das ist nicht ohne Risiko, aber bei Werder erweckt man zum Start in die Saisonvorbereitung den Eindruck, als sei man bereit, dieses Risiko zu gehen. "Die Erwartungen dürfen maximal hoch sein", beschreibt Kohfeldt den Selbstanspruch seiner Mannschaft. Zwischen Erwartungen und erreichten Zielen liege natürlich "eine Menge Arbeit". Ob sich diese auszahlt, wird dann erstmals zum Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal gegen Wormatia Worms am 18. August auf die Probe gestellt.