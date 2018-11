Werder-Profi Milos Veljkovic hatte seinen ersten Einsatz in der Uefa Nations League. Mit Serbien gewann der Innenverteidiger auswärts in Litauen.

90 Minuten gespielt und zu null gewonnen – die Premiere von Werder-Profi Milos Veljkovic in der Uefa Nations League ist gelungen. Die von Ex-Bremer Mladen Krstajic trainierte serbische Nationalmannschaft gewann in Vilnius 1:0 gegen Litauen.

Das Tor des Tages erzielte Ajax-Profi Dusan Tadic in der 38. Minute per Foulelfmeter. Tadic hätte sogar noch einen Treffer beisteuern können: In der 83. Minute hielt Litauens Keeper Ernestas Setkus einen zweiten Strafstoß jedoch.