Erster Abstieg des HSV besiegelt!

Der Abstieg des Hamburger SV ist perfekt. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte geht es für das Gründungsmitglied der Bundesliga eine Etage tiefer.

Bis zuletzt tickte die Uhr im Hamburger Volksparkstadion. Sie zeigte an, wie lange der Verein schon in der Bundesliga spielt. Über 54 Jahre war das mittlerweile der Fall – länger als jeder andere Klub in Deutschland. Seit Sonnabendnachmittag steht aber fest, dass die Zeit abgelaufen ist. Denn nun geht es für den HSV in die Zweite Liga. Erstmals in der Vereinsgeschichte.

Da Wolfsburg gegen Köln einen 4:1-Erfolg feierte und damit seine Hausaufgaben erledigte, um den Relegationsrang zu sichern, war das Ergebnis beim Spiel der Hamburger nicht mehr relevant. Beim Spielstand von 2:1 für den HSV musste die Partie kurz vor Schluss unterbrochen werden, HSV-Anhänger hatten Pyro auf den Platz geschmissen, als der Schlusspfiff in Wolfsburg bekannt wurde und damit der Abstieg des HSV perfekt war. Erst nach rund 20 Minuten Unterbrechung konnten die Partie in Hamburg regelkonform zu Ende gebracht werden.

Somit steht fest: Werder-Fans müssen zunächst einmal auf weitere Nordderbys in der Liga gegen den Erzrivalen aus Hamburg verzichten.

Reaktionen von Ailton, Frings und Co.

Für den Klub von der Elbe endet mit dem Abstieg ein jahrelanger Niedergang in Deutschlands Fußball-Oberhaus. In der Saison 2013/2014 quälte sich der HSV erstmals durch die Relegation, wo mit viel Dusel nach einem 0:0 und einem 1:1 gegen Greuther Fürth nur aufgrund der Auswärtstorregel die Liga gehalten wurde. Ein Jahr später legten die Hamburger erneut eine Zusatzschicht ein, dieses Mal gelang die glückliche Rettung gegen den Karlsruher SC erst in der Verlängerung des Rückspiels.

Auch in personeller Hinsicht sorgte der Traditionsverein in regelmäßigen Abständen für Aufsehen. Millionenteure Spieler wurden verpflichtet und floppten, zahlreiche Streitigkeiten und Umbesetzungen in der Führungsetage begleiteten den sportlichen Misserfolg. Darüber hinaus wurde immer wieder der Coach ausgetauscht. Allein seit dem Jahr 2007 gab es – inklusive aller Interimslösungen – 18 Trainerwechsel. Auch in dieser Spielzeit ist Christian Titz nach Markus Gisdol und Bernd Hollerbach schon wieder der dritte Übungsleiter des HSV. Titz gelang es seit März jedoch trotz eines kurzen Aufschwungs nicht mehr, den Negativtrend aufzuhalten.