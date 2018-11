Erste Zweifel bei Werder erkennbar

Werder ist bei der Mainz-Niederlage überraschend phlegmatisch aufgetreten, schreibt der „Kicker“ in seiner Montagsausgabe. Die Aussagen und die Leistungen bei Werder passen nicht zusammen.

Eine Krise mag der „Kicker“ Werder noch nicht andichten, aber dem Fachmagazin ist aufgefallen, dass Werder momentan nicht das leistet, was es verspricht. „Ernüchterung und erste Zweifel sind ebenso logisch wie greifbar“, heißt es in der aktuellen Ausgabe.

Werder habe sich einen etwaigen „Knacks“ nicht herbeireden lassen wollen. „Auf dem Rasen wirkten die Grün-Weißen dann aber keineswegs so selbstbewusst-souverän wie in ihren Aussagen, sondern eher gehemmt bis phlegmatisch“, heißt es weiter. Die Abteilung Attacke sei ohne Inspiration, die Defensive inklusive Keeper Jiri Pavlenka punktuell konfus. Gegen Gladbach stehe am kommenden Sonnabend im Weserstadion bereits der vorläufige Verbleib in der Spitzengruppe auf dem Spiel, lautet die sportliche Einordnung.

Den kompletten Artikel gibt es in der Montagsausgabe des „Kicker“.

