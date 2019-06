Erste öffentliche Einheit am Sonntag

Werder hat das Programm für die ersten Trainingstage veröffentlicht. Am Sonntag trainieren die Profis erstmals öffentlich.

Am Freitag endet für die meisten Werder-Profis die Sommerpause, viel zu sehen gibt es dann auf den Trainingsplätzen am Weserstadion trotzdem noch nicht. Die Spieler absolvieren erst einmal leistungsdiagnostische Untersuchungen und trainieren unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Stadion, wie Werder am Donnerstag mitteilte.

Die erste öffentliche Einheit, bei der Fans zuschauen können, ist für Sonntag angesetzt. Um 15.30 Uhr geht das öffentliche Training los. Zugang Niclas Füllkrug soll dann dabei sein, die Nationalspieler fehlen dagegen noch.