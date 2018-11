Erste Einheit in Grün

Für den Kader gegen Eintracht Frankfurt ist Nuri Sahin noch kein Thema gewesen. Fleißig ist der Zugang am Sonnabend dennoch gewesen.

Während seine neuen Kollegen ab 15.30 Uhr in Frankfurt um drei Punkte spielen, blieb Zugang Nuri Sahin in Bremen. Auf dem Trainingsplatz absolvierte der 29-Jährige eine individuelle Einheit mit Werders Reha-Trainer Jens Beulke. Am Sonntag dürfte der Mittelfeldspieler dann gemeinsam mit den Reservisten trainieren.

Das sieht doch extrem geschmeidig aus, wie @nurisahin über die Hürde geht. #Werder pic.twitter.com/moRY6P8EKt — SV Werder Bremen (@werderbremen) September 1, 2018

Weil Sahin wegen des Medizinchecks am Freitag und den anschließenden Vertragsformalitäten das Abschlusstraining verpasste, war er noch kein Kandidat für das Aufgebot gegen Frankfurt. Sahin wird stattdessen am Dienstag im Test gegen den FC Emmen in Leer um 18.30 Uhr sein Debüt im Werder-Trikot feiern.

