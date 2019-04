Erst Training, dann spricht Kapino

Was steht am heutigen Sonntag bei Werder an? Die wichtigsten Informationen gibt es hier.

Nach dem 2:1-Sieg in der Bundesliga am Sonnabend geht es für Werder direkt weiter. Schon um 10 Uhr hat Trainer Florian Kohfeldt seine Mannschaft auf den Trainingsplatz bestellt, in erster Linie wohl zur Regeneration.

Nach der Einheit wird um 12 Uhr Stefanos Kapino in einer Mixed Zone zu den Medienvertretern sprechen. Kapino wurde in der Halbzeit gegen Freiburg eingewechselt, da sich Bremens Nummer eins Jiri Pavlenka zuvor verletzt hatte.

Darüber hinaus spielt um 11 Uhr die Frauen-Mannschaft Werders in der Allianz-Bundesliga gegen den 1. FFC Frankfurt und am Nachmittag um 15 Uhr tritt Bremens U23 in der Regionalliga gegen Germania Egestorf an.