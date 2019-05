Erst Startelf - und bald den neuen Vertrag

Niklas Moisander fehlt gegen Borussia Dortmund wegen einer Sperre, Trainer Florian Kohfeldt hat schon bestätigt, dass auf jeden Fall Marco Friedl spielt. Und bald wird er wohl auch offiziell zu Werder wechseln.

Wieder einmal muss in Werders Defensive umgebaut werden. Dieses Mal ist es Abwehrchef Niklas Moisander höchstpersönlich, der aufgrund einer Gelbsperre aussetzen muss. Was also tun, wie soll diese Schwächung ausgeglichen werden? Trainer Florian Kohfeldt hat eine klare Vorstellung. „Marco Friedl wird auf jeden Fall spielen“, kündigte er bereits am Donnerstag während der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund (18.30 Uhr) an.

Dieses Vertrauen hat sich der Österreicher hart erarbeitet, vor noch gar nicht allzu lange Zeit war sein Status ein anderer. Kurz vor Weihnachten zum Beispiel musste Moisander ebenfalls aussetzen, damals wegen einer Verletzung. „Da war Marco in einer Phase, in dem es ihm im Training schwer fiel. Am Ende der Hinrunde hat er sich nicht aufgedrängt“, sagte Kohfeldt, der in dieser Zeit viel mit Friedl gesprochen hat. Bekanntlich hatte es in dieser Phase auch das schlimme Leverkusen-Spiel gegeben, in dem für Werder vieles gründlich daneben gegangen war, der Name Marco Friedl seither aber ganz besonders an dem 2:6-Debakel haftet.

Der 21-Jährige hat diese schwere Zeit bestens überstanden und sich zu einer echten Alternative entwickelt, weshalb Florian Kohfeldt nun noch einmal deutlich betonte: „Er ist der klare Backup für Niklas.“ Zumal zuletzt auch die Leistungen stimmten, wenn Friedl gefordert war. „Er hat ein überragendes Spiel in Leverkusen gemacht, dazu ein sehr reifes im Pokal gegen Schalke.“ In Gelsenkirchen war er sogar als rechter Verteidiger aufgeboten worden, löste diese positionsfremde Aufgabe als Linksfuß aber mit Bravour. „Marco trainiert gut und verfügt über ein extrem gutes Passspiel. Er spielt auch mal Räume an, die nicht jeder sieht.“

Einigung steht kurz bevor

Florian Kohfeldt, das ist immer wieder zu spüren, hält große Stücke auf die Leihgabe des FC Bayern München. „Er ist jemand, der das Potenzial hat, uns auch langfristig zu helfen“, sagte der Chefcoach. Ein Satz, der eine perfekte Steilvorlage für Sportchef Frank Baumann war. Wie lange also wird es denn nun noch dauern, bis Friedl endgültig an die Weser wechselt? Oder sollte der erhoffte Transfer tatsächlich platzen? „Wir arbeiten daran, Marco auch über den Sommer hinaus an Werder zu binden“, wiederholte Baumann erneut. „Marco hat sich positioniert, er möchte sehr, sehr gern bei Werder bleiben. Er fühlt sich wohl, findet ein Umfeld vor, in dem er sich weiterentwickeln kann und spürt das Vertrauen, das das Trainerteam in ihn setzt.“

Das sind alles keine allzu schlechten Voraussetzungen, allerdings müssen eben auch noch die Bayern mitspielen. Frank Baumann ist diesbezüglich aber positiv gestimmt: „Wir sind in guten Gesprächen, aber in den nächsten Tagen wird es da keine Einigung geben“, sagte er. „Ich bin aber optimistisch, dass wir das in den nächsten Wochen hinbekommen können. Es sind keine ganz großen Unterschiede mehr in den Vorstellungen vorhanden. Ich glaube, dass wir da bald eine Lösung finden werden.“