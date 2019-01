Erst Standards, dann zur Botschaft

Martin Schäfer ist nicht nur der deutsche Botschafter in Südafrika, sondern auch Werder-Fan. Und so ließ er es sich nicht nehmen, die Bremer Delegation am Donnerstagabend zu sich nach Pretoria einzuladen. Im Video spricht er unter anderem über seine Verbindung zu Werders Geschäftsführer Klaus Filbry, Werbung für den norddeutschen Fußball und den Dresscode bei dem Empfang.

