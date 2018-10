Erst schwitzen, dann auf den Freimarkt

Nach dem Testspielsieg vom Vortag dürfen es die Profis, die aufgelaufen sind, etwas ruhiger angehen lassen. Für sie steht am Mittwoch ab 10 Uhr eine regenerative Einheit auf dem Programm.

Wer genau auf dem Rasen zu sehen sein wird, ist im Anschluss an eine Partie stets ungewiss. Auch dieses Mal hat Werder angekündigt, dass es ab 10 Uhr ein Auslaufen sowie eine Pflege für die Spieler geben wird. Gut möglich also, dass nicht alle Profis, die am Dienstag in Lohne gegen Bielefeld zum Einsatz kamen, auch öffentlich trainieren werden.

Anders sieht es mit eben jenen Akteuren aus, die gegen Bielefeld geschont wurden. Für die Stammkräfte soll demnach zeitgleich ein ganz normales Training zur Vorbereitung auf das Duell mit Bayer Leverkusen (Sonntag, 18 Uhr) steigen.

Anschließend dürfen sich die Bremer über einen freien Nachmittag freuen, ehe es am Abend ausgelassener zugeht. Um 18.30 Uhr geht es auf den Freimarkt, dort soll sich im Hansezelt ein schöner Abend gemacht werden.