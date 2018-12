Erst Kraftraum, dann mit Ball

Training am Dienstag

Für die Werder-Profis stehen auf dem Weg zum Spiel gegen Fortuna Düsseldorf (Freitag, 20.30 Uhr) zwei Trainingseinheiten am Dienstag an. Um 10 Uhr geht es zunächst in den Kraftraum, ab 14.30 Uhr auf den Rasen.