Erst Kraftraum, dann auf dem Rasen

Für die Werder-Profis beginnt an diesem Mittwoch endgültig die Vorbereitung auf das Freiburg-Spiel (Sonntag, 15.30 Uhr). Trainer Florian Kohfeldt hat daher zwei Einheiten für seine Mannschaft angesetzt.

Gänzlich komplett ist der Werder-Kader noch nicht, schließlich haben noch am Dienstagabend mehrere Bremer Profis Länderspiele absolviert. Aber der sportliche Alltag geht deshalb an der Weser natürlich trotzdem weiter. Am Mittwoch steht um 10 Uhr zunächst eine nicht-öffentliche Einheit im Kraftraum an. Am Nachmittag geht es dann auch unter den Augen möglicher Zuschauer weiter. Ab 14.30 Uhr trainieren die Spieler auf dem Rasen.

Zwischendurch hat Werder noch einen Medientermin angesetzt. Claudio Pizarro wird sich den Fragen der Journalisten stellen und über die sportliche Situation der Bremer und seinen eigenen Gesundheitszustand sprechen.