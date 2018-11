"Erklären Sie das mal einem Kind"

Torsten Frings hat als Profi viel erlebt, nun engagiert er sich für den FC Playfair. Im Interview spricht der 41-Jährige über zu teuren Fußball, späte Anstoßzeiten und vernachlässigte Fan-Interessen.

Sie unterstützen den FC Playfair e.V., der sich für die Belange der Fans engagiert. Warum?

Weil ich das hundertprozentig richtig finde. In letzter Zeit hat man an alles gedacht, aber nicht an die Fans. Die machen den Fußball nun mal aus. Ich glaube nicht, dass es Fußball ohne Fans geben würde.

Viele beklagen die zunehmende Entfremdung zwischen Fans und den Fußball-Institutionen. Was ist da schiefgelaufen?

Fußball ist immer mehr zum Business geworden. Auf der einen Seite muss das sein, um auf dem Markt mitzuhalten. Aber man vergisst auf der anderen Seite die Ansprüche der Fans.

Welche denn?

Wenn man allein überlegt, dass man inzwischen drei oder vier Decoder braucht, um sich die ganze Bundesliga anzuschauen, dann ist das in meinen Augen schon Wahnsinn. Dann finden Länderspiele um 20.30 Uhr oder 21 Uhr statt. Früher haben sich Kinder drauf gefreut, wenn sie ein Länderspiel gucken konnten. Heute muss man die Kinder vorher ins Bett schicken. Geschweige denn, dass man mit ihnen ins Stadion gehen kann. Das ist für viele viel zu teuer geworden: Da kostet ein Ticket dann mal locker 80 Euro. Für ein Spiel gegen Aserbaidschan, in dem die Hälfte der Mannschaft noch geschont wird.

Wer hat Schuld, dass das so ist?

Ich glaube nicht, dass es was bringt, wenn man jetzt einseitig jemandem die Schuld gibt. Natürlich muss man das machen: Vermarktung. Das ist wichtig und ja auch normal. Man muss mit der Zeit gehen und Geld erwirtschaften. Es wurde aber meiner Meinung nur eindimensional gedacht. Es wurde einfach vergessen, worauf es ankommt. Und das Wichtigste, das ist für mich nun mal der Support der Fans.

Ist der Support nicht weiterhin da? Der Dauerkarten-Verkauf läuft doch fast überall bestens.

Die Fans haben ja im Grunde keine andere Wahl. Wenn du Fußball gucken willst, dann musst du eben zahlen. Die Klubs versuchen, die Stammfans irgendwie bei Laune zu halten. Aber für den Rest wird es einfach immer teurer und schwieriger, Tickets zu bekommen. Die Fan-Artikel werden auch immer teurer. Neulich habe ich mal gelesen, dass eine komplette Trikot-Ausrüstung fast 200 Euro kostet. Was macht denn da ein Familienvater mit drei Kindern?

Wie ließe sich diese Entwicklung aufhalten?

Aufhalten? Das geht wahrscheinlich nicht. Aber mir wird da einfach zu wenig an die Normalität in den Familien gedacht. Natürlich kann man jetzt einfach sagen: Okay, wenn‘s zu teuer ist, dann kann man es eben nicht kaufen. Aber erklären Sie das mal einem kleinen Kind, das sich ein Trikot wünscht!

Kein Ausweg?

Der finanzielle Aspekt ist sehr wichtig für die Klubs, keine Frage. Trotzdem würde ich mir wünschen, dass man da so etwas wie einen Mittelweg findet. Fußball muss für jedermann bezahlbar bleiben.

Was wäre für Sie ein Mittelweg? Die 50+1-Regel beibehalten (Investoren dürfen im Normalfall nicht die Mehrheit eines Klubs übernehmen, d. Red.)?

Eine schwierige Frage. Auf der einen Seite sollen die Klubs konkurrenzfähig bleiben, auf der anderen soll Fußball für die Fans bezahlbar bleiben. Ich denke schon, dass die 50+1-Regel fallen wird. Das muss doch aber nicht automatisch bedeuten, dass jetzt alles noch teurer wird. Die Vereine brauchen ja volle Stadien und zufriedene Fans. Wenn es zu teuer wird, dann bleiben die Stadien irgendwann mal leer. Oder sie sind noch voll, aber der Support ist nicht mehr da. Keine Fangesänge, keine Leidenschaft. Viele geben jetzt schon ihr ganzes Geld dafür aus, um sich die Dauerkarte zu leisten und ihrer Mannschaft hinterherzureisen.

Sehen Sie das jetzt aus der Distanz so? Oder ist ihnen das als Spieler schon aufgefallen?

Ich muss da ehrlich sagen: Natürlich wusste ich als Spieler, dass die Fans wichtig sind. Aber es hat mich ein Stück weit weniger interessiert als jetzt. Mittlerweile bin ich in einem Alter, wo auch viele meiner Freunde Kinder haben. Wir sagen dann zum Beispiel: Lass uns mal grillen und Fußball gucken, Deutschland gegen Brasilien. Aber das ist mit den Kindern, als Familienabend, kaum noch möglich. Am Ende sitze ich dann mit meinem Kumpel alleine vorm Fernseher, die Kinder mussten zur zweiten Halbzeit ins Bett.

Die Kritik hat sich nicht nur an den späten, sondern auch an den vielen verschiedenen Anstoßzeiten am Wochenende entzündet. . .

. . . ich hab das ja selber erlebt als Trainer. Du spielst um 12.30 Uhr, um 13 Uhr, um 15.30 Uhr, um 17 oder 17.30 Uhr oder 18 Uhr.

Die Manager sagen: Nur so lässt sich in der TV-Vermarktung mehr herausholen.

Ja, aber die Fans, die wollen das nicht. Viele von denen spielen ja auch selber Fußball. Und wenn sie in den Amateur-Ligen um 13 Uhr selbst spielen, können sie da dann halt keinen Fußball gucken. Abgesehen davon ist es auch nicht so einfach, um diese Zeiten zu spielen. Für den ganzen Körper ist das eine ziemliche Umstellung: Nudeln morgens um halb zehn, weil die Spieler ja um 13 Uhr genug Energie brauchen.

Die Spieler würden aber auch ihr Ego zu sehr pflegen, sagt zum Beispiel Trainer Friedhelm Funkel. Er hat berichtet, wie es ihn irritiert, wenn kurz vorm Anpfiff in der Kabine die Frisur vorm Spiegel gerichtet wird.

Na ja, das ist die persönliche Vermarktung von Spielern, die mit ihrem Beruf Geld verdienen wollen. Mir käme es da eher auf ihr Verhalten auf dem Platz an. Ob der Spieler da alles für seine Mannschaft gibt und so ein Vorbild auch für die Kinder ist. Manche Spieler haben das in Zeiten, wo sie sich auf Facebook oder Instagram präsentieren können, offenbar vergessen.

Sollten die Klubs da mehr auf die Spieler einwirken?

Die Vereine sollten es ihnen mehr bewusst machen. Ihnen auch die Augen öffnen für das Leben außerhalb des Fußballs. Ein Profi muss sich da nicht unbedingt vor seinem Privatjet ablichten und das posten. Für 99 Prozent der Bevölkerung wäre ein Privatjet nicht drin.

Herr Frings, jetzt hat ein Fan-Bündnis den angebotenen Dialog mit den Verbänden für beendet erklärt. Können Sie das nachvollziehen?

Dialog ist erst mal der richtige Ansatz, und da muss man auch weitermachen. Am Ende des Tages müssen doch beide Seiten einen Kompromiss finden. Da darf keiner stur sein und nur auf seinen Argumenten beharren. Wenn der deutsche Fußball weiter konkurrenzfähig bleiben will, muss er den Weg der Vermarktung mitgehen. Und trotzdem muss er den Fans mehr entgegenkommen. Zum Beispiel eben, dass Länderspiele für jedermann erlebbar werden.

Haben Sie so etwas wie eine Vision, wie es mal werden soll? Oder: wieder werden soll?

Ich werd‘ jetzt nicht sagen, dass früher alles besser war. Ich würde mir aber zumindest wünschen, dass die Stadien weiter gefüllt werden von Fans, die hundert Prozent hinter ihrer Mannschaft stehen. Dass sich Fanlager mit Gesängen und nicht mit Prügel bekämpfen und so einfach eine geile Stimmung entsteht. Und eine Vision wäre es, wenn es nicht mehr sechs verschiedene Anstoßzeiten gibt, für die man vier Decoder braucht.

Torsten Frings (41) spielte von 1997 bis 2011 mit Unterbrechungen für Werder, er stand im WM- und EM-Finale. Später arbeitete er als Co-Trainer bei Werder und als Cheftrainer in Darmstadt. Kurz nach einer Vertragsverlängerung bis 2020 wurde er dort 2017 freigestellt.