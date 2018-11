"Er wird über Jahre für uns die Nummer 1 sein"

Nach dem 1:1 zwischen Werder und Dortmund stand besonders ein Mann im Fokus: Jiri Pavlenka. Gegner und Teamkollegen überhäuften den Keeper gleichermaßen mit Lob. Hier gibt's die Stimmen zum Spiel.

Dortmund-Sechser Julian Weigl…

…zur Leistung von Jiri Pavlenka: „Man kann schon schon sagen, dass er ein Riesenspiel gemacht hat. Wir haben sehr viele klare Chancen drin und sind dann vor allem an ihm gescheitert, das ist schon ärgerlich.“

…zur Leistung von Werder insgesamt: „Bremen hat es uns sehr, sehr schwer gemacht. Sie hatten einen klaren Plan gegen uns. Wir haben trotzdem ein sehr gutes Spiel gezeigt, waren stark im eigenen Ballbesitz und haben uns klare Chancen erspielt. Wir hätten heute gerne gewonnen, aber wir werden nicht den Kopf in den Sand stecken. Werder hat so eine Tugend, in den Zweikämpfen aggressiv zu sein und auch mir im Mittelfeld auf den Füßen zu stehen. Da muss man relativ schnell sein. Am Ende hat sie ein bisschen die Kraft verlassen, das hat man gesehen. Aber wir haben es einfach nicht geschafft, das zweite Tor zu erzielen.“

Dortmund-Angreifer Marco Reus…

…zu Pavlenkas Glanzparaden: „Er hat einfach gut gehalten. Weltklasse, ganz klar. Meine Chance muss ich klar besser machen, in der zweiten Hälfte hat er einige Unhaltbare gehalten, dafür gebührt ihm ganz klar Respekt.“

…zu seiner verpassten Chance kurz vor der Pause: „Zu dem Zeitpunkt wäre es wichtig gewesen, noch ein Tor nachzulegen. Der Torwart hat heute extrem gut gehalten, in der Situation dürfen wir uns da keinen Vorwurf machen.“

…zur Bremer Leistung: „Es war schon klar, dass wir nicht nach Bremen fahren und so spielen wie gegen Leverkusen (4:0-Sieg für Dortmund, Anm. d. Red.). Bremen ist unter dem neuen Trainer zuhause noch ungeschlagen, sie haben sich heute auch spielerisch einige Chancen verdient und gezeigt, dass sie Fußball spielen können.“

Werder-Kapitän Zlatko Junuzovic…

…zum Spielverlauf und Jiri Pavlenkas Gala-Vorstellung: „Das war heute mein vorletztes Heimspiel, da war schon ein bisschen Wehmut dabei. Ich habe einige Sachen Revue passieren lassen und versucht, es zu genießen. Heute war es auch vom Gegner her sehr spektakulär, das Spiel war sehr intensiv, so wünscht man sich das eiegntlich. Mit dem Ergebnis können wir gut leben, nach der zweiten Halbzeit ist das schon ein bisschen glücklich. Pavlas hält Bälle, das ist unglaublich. Er ist vielleicht der beste Tormann gerade. Das waren Wahnsinnsreflexe, da muss man den Hut ziehen.“

…auf die Frage, ob Pavlenka besser als Tim Wiese ist: „Jeder ist auf seine eigene Art besonders.“

…auf die Frage, wann er seinen neuen Klub bekanntgeben möchte: „Es ist so, dass ich hier noch ein Heimspiel habe. Ich will die Woche noch einmal aufsaugen, noch einmal alles genießen. Ich bin so lange bei Werder, ich will diesen Moment noch bei Werder verbringen, ohne, dass irgendwas dazwischen steht.“

Werder-Trainer Florian Kohfeldt…

…über den Spielverlauf: „Es war ein verdienter Punkt, wo es auch Phasen gab, wo es glücklich war. Am Ende hatte Dortmund sicher ein paar mehr Chancen. Aber es gab auch Phasen, wo wir uns den Punkt verdient haben, durch eine mutige Spielweise. Da haben wir Bälle gewonnen und uns Chancen erspielt. Ein paarmal müssen wir aber einfach besser wissen, was zu tun ist, da geht man einen halben Meter zu wenig nach und solche Weltklasse-Spieler drehen dann auf und sind weg. Es war ein verdienter Punkt mit glücklichen Momenten.“

…zur Leistung von Jiri Pavlenka, nicht ganz unironisch: „Ja, ich fand, er hat das ganz ordentlich gemacht. Vor allem hatte er auch viele verschiedene Situationen, da war alles dabei: Eins gegen eins, Fernschüsse, die Raumverteidigung war auch top. Aber man muss auch sehen, dass ein Max Kruse in der 80. Minute 70 Meter mit nach hinten sprintet. Nach Spielen, wo die Mannschaft stark gespielt hat, lobe ich auch gerne mal Jiri – heute, wo Jiri im Mittelpunkt steht, will ich auch die Mannschaft loben.“

…als Ex-Keeper auf die Frage, ob Pavlenka die langfristige Lösung im Bremer Tor sein wird: „Ich hab‘s ja nicht geschafft. Jiri ist jemand, der sich immer weiter entwickeln will. Er wird auch mit dem Fuß immer besser, strahlt eine unglaubliche Sicherheit und Ruhe aus. Gerade auch mit der Lernbereitschaft, die er hat, wird er über Jahre für uns die Nummer 1 sein.“

Maximilian Eggestein...

...über Pavlenkas Leistung: "Das waren nicht irgendwelche Paraden von ihm, das waren Glanzparaden. Ich würde ihm eine Eins geben."

...über die Qualität der Partie: "Ich wäre heute gerne Zuschauer gewesen. Das 1:1 ist eigentlich ein Witz bei so vielen Chancen auf beiden Seiten. Beide Mannschaften haben gezeigt, dass sie gewinnen wollen."

Jerome Gondorf:

"Das prägt dich, wenn du weißt, dass du auch mal einen Fehler machen kannst, weil Pavlas hinten da ist."

Weitere Stimmen:

#Langkamp: „Es war vor allem für uns wichtig zu zeigen, dass wir gegen ein Top-Team eine Top-Leistung abrufen können. Das ist uns weitestgehend gelungen.“ #Werder #svwbvb pic.twitter.com/iovTEOKpiF — SV Werder Bremen (@werderbremen) 29. April 2018

#Kohfeldt: Wir sollten die Art und Weise, wie wir den Klassenerhalt geschafft haben, als Erfolg verbuchen. Aber dauerhaft kann der Verbleib in der @Bundesliga_DE nicht unser Ziels sein. #Werder #svwbvb pic.twitter.com/B4wLSh00Tt — SV Werder Bremen (@werderbremen) 29. April 2018