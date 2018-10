„Er kämpft jetzt um Kaderplätze“

Ob Josh Sargent mit zum Pokalspiel gegen Flensburg reist, wollte Florian Kohfeldt nicht verraten. Das Sturmtalent sei nun aber bereit für den Kampf um einen Platz im Profi-Kader, sagte der Werder-Trainer.

Gegen den SC Weiche Flensburg getroffen hat Josh Sargent schon einmal. Ende August war das, als Werders U23 in der Regionalliga 1:1 gegen den Ligakonkurrenten spielte. Bekommt das Sturmtalent nun also auch eine Chance, wenn die Bremer Profis am Mittwochabend in der zweiten DFB-Pokalrunde gegen Flensburg antreten? Trainer Florian Kohfeldt hielt sich am Dienstag bedeckt: „Schauen wir mal.“

Die Vermutung, dass Sargent in Kürze erstmals bei einem Pflichtspiel im Aufgebot der Profis stehen könnte, war am vergangenen Wochenende aufgekommen. Nachdem der US-Amerikaner stets bei den Pflichtspielen der U23 dabei gewesen war, fehlte er am Sonnabend beim 5:2-Sieg gegen den VfL Oldenburg und trainierte stattdessen bei den Profis mit. „Er hatte lange keinen Wettkampfbetrieb, konnte das erste halbe Jahr bei uns keine Pflichtspiele machen, weil er noch keine Spielerlaubnis hatte. Er sollte daher erst einmal einen Rhythmus bekommen und sehr viele Spiele bestreiten“, erklärte Kohfeldt das Vorgehen.

Inzwischen sei diese erste Phase abgeschlossen. Der 18-Jährige hat also genug Spielpraxis erhalten und kann sich nun bei den Profis anbieten. „Er kämpft jetzt bei uns um Kaderplätze“, verdeutlichte Kohfeldt. „Am Sonntag hat es für das Leverkusen-Spiel noch nicht gereicht. Dementsprechend trainiert er weiter bei uns mit. Wenn er zwei, drei Wochen nicht zum Einsatz kommen sollte, wird er wieder in der U23 spielen, um Spielpraxis zu bekommen.“

Dass der Stürmer, der in seinem jungen Alter schon fünf A-Länderspiele für die USA bestritt und mehrere Testspieltreffer für die Werder-Profis erzielte, über große Qualität verfüge, sei im Training zu sehen, betonte Kohfeldt. „Aber er muss sich gegen namhafte Konkurrenten durchsetzen.“ Um einen Kaderplatz für Sargent freizumachen, müsste in der Tat ein etablierter Offensivspieler gestrichen werden. Zuletzt gegen Leverkusen standen die Offensivleute Max Kruse, Yuya Osako, Claudio Pizarro, Milot Rashica, Florian Kainz, Martin Harnik und Johannes Eggestein im Aufgebot.

