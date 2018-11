"Er ist wieder da" ;))))))))))))))))))))))))

Als Trainer hat Thomas Schaaf viele Erfolge mit Werder gefeiert, nun kehrt er als Technischer Direktor zurück. Am Mittwoch wurde er offiziell vorgestellt und gab einen Einblick in seine Arbeit.

Es ist jetzt etwas mehr als fünf Jahre her, dass Thomas Schaaf bei Werder als Trainer noch in Amt und Würden war. In der folgenden Zeit tauchte er nur noch sporadisch am Weserstadion auf – entweder als Coach von Eintracht Frankfurt und Hannover 96 oder beim Abschiedsspiel von Torsten Frings. Als er jetzt zurückkam, schaute er noch einmal ganz genau hin, was sich auf der Anlage in dieser Zeit so alles verändert hat. Eine übermäßig emotionale Rückkehr sei es für ihn aber nicht gewesen. "Natürlich ist meine Geschichte insgesamt sehr verbunden mit Werder Bremen", sagte Schaaf bei seiner offiziellen Vorstellung am Mittwoch, erklärte aber auch: "Ich bin sehr fixiert auf meine Aufgabe. Das ist etwas, was mich mehr mitnimmt."

Denn, so viel ist klar, die Arbeit als Technischer Direktor unterscheidet sich wesentlich von der des Trainers. Thomas Schaaf soll vorrangig bei der Ausbildung junger Spieler helfen, dafür sorgen, dass die jungen Talente möglichst optimal und gewinnbringend auf etwaige spätere Profikarrieren vorbereitet werden. Der Übergang vom Junioren- in den Erwachsenenbereich besser funktioniert. Physisch und psychisch. "Die Vorfreude war schon groß, in diesen Bereich jetzt einzusteigen", sagte Schaaf. "Es geht mir jetzt in erster Linie erst einmal darum, alle Mannschaften aus dem Leistungszentrum und Nachwuchsbereich kennenzulernen." Schaaf besucht deshalb in diesen Wochen vor allem zahlreiche Partien, bei den Profis und den weiteren Teams darunter, um sich ein ausführliches Bild zu machen.

Bei seiner Arbeit geht es aber nicht nur um das Formen der Spieler, auch eine Art Mentoren-Programm ist vorgesehen. So soll Schaaf seine Erfahrungen an die Coaches der einzelnen U-Mannschaften weitergeben, nicht nur bei der Trainingsgestaltung, sondern auch bei möglichen Fortbildungen. Aber natürlich will der 57-Jährige auch dann helfen, wenn Florian Kohfeldt anklopft. "Wenn ich zurück schaue in meiner Karriere, dann gab es beispielsweise bei Otto Rehhagel damals niemanden, der ihm in seine Arbeit reingeredet hat. Das wird es jetzt auch bei Florian Kohfeldt nicht geben", sagte Schaaf, "aber wenn man jetzt jemand sein kann, mit dem Florian sich austauschen kann, dann ist das in meinen Augen eine sehr sinnvolle Sache."

Zuletzt hatte Schaaf für die Uefa gearbeitet, will dies auch künftig – sofern es die Zeit zulässt – tun. Dort hatte er zahlreiche Spiele beobachtet und analysiert. Schaaf weiß also, wie sich der Fußball in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Dieses Wissen will er nun wieder bei den Bremern einbringen. "Wir schauen, was immer an neuen Sachen auf uns zukommt", sagte Schaaf und verwies dabei auch auf große internationale Turnier in verschiedenen Altersklassen. Dann müsse man sehen, inwiefern man diese Entwicklungen auf die Vereinsebene übertragen könne, sagte er.

Darüber hinaus betonte Thomas Schaaf, dass er nicht gekommen sei, um den verschiedenen Mannschaften bei Werder eine neue Philosophie überzustülpen. Er wolle vielmehr dabei helfen, sagte er, dass es teamübergreifend eine gemeinsame Denk- und Spielweise gebe, die sich an die stetig wechselnden Anforderungen anpasse. Dies sei ein Projekt, das sich auf mehrere Schultern verteile und nicht durch die Arbeit einer Einzelperson zu realisieren sei.

Wenn es um die Personalie Thomas Schaaf geht, taucht nicht selten auch die Frage auf, ob er irgendwann wieder selbst an der Seitenlinie stehen wolle. Doch mit dieser Thematik beschäftige er sich aktuell nicht, verdeutlichte er. "In der Aufgabe, in der ich jetzt bei Werder Bremen bin, stehe ich weder intern noch extern als Trainer zur Verfügung. Das ist klar."

Sportchef Frank Baumann hofft durch die Verpflichtung von Thomas Schaaf vor allem darauf, das eingeleitete Toptalente-Programm möglichst wirkungsvoll voranzutreiben und die Verknüpfung zwischen den einzelnen Teams weiter zu verbessern. "Ich habe zwar die A-Lizenz, kann aber keine Spieler leiten. Ich kann auch keine Tore schießen, das konnte ich früher schon nicht", sagte Baumann schmunzelnd. Das wollte Thomas Schaaf so nicht stehen lassen, weshalb er kurzerhand ein "Nur die wichtigen..." in den Raum warf. Der Lacher war ihm gewiss, ehe Baumann in den offiziellen Modus zurückkehrte. "Wir versprechen uns einfach, dass wir die Früchte der Arbeit von Thomas Schaaf in ein paar Jahren im Weserstadion sehen werden."