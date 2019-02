Am Sonntagabend ist Florian Kohfeldt im „NDR Sportclub“ zu Gast gewesen. Werders Trainer sprach unter anderem über die mögliche Vertragsverlängerung von Maximilian Eggestein und seinen Ruf als „Bessermacher“.

Florian Kohfeldt bleibt weiterhin zuversichtlich, dass Maximilian Eggestein seinen 2020 auslaufenden Vertrag vorzeitig verlängert. "Ich bin der Meinung, dass wir sehr gute Argumente haben, ihn zu halten. Und Maxi weiß auch, wie die letzten Jahre gelaufen sind", sagte Werders Trainer am Sonntagabend im "NDR Sportclub. Aber: "Er hat sich entwickelt, das muss man auch deutlich sagen - er ist niemandem zu Dank verpflichtet, weder Werder Bremen insgesamt noch mir. Das war seine Entwicklung. Und trotzdem glaube ich, dass auch für seinen nächsten Schritt Werder Bremen ein sehr guter Verein ist." Eggestein selbst hatte mehrfach durchblicken lassen, dass ihm vor allem eine sportliche Weiterentwicklung und Spielpraxis wichtig sind - die er sich nicht zwangsläufig im internationalen Wettbewerb holen muss. Zuletzt hieß es, Borussia Dortmund sei an einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers im Sommer interessiert.

Ein Pro-Argument für Eggesteins Verlängerung ist sicherlich die Bindung so Kohfeldt. „Maxi und ich kennen uns seit sechs Jahren“, so der Coach, der Eggestein bereits früh förderte. Ohnehin gilt Kohfeldt als „Bessermacher“ von Spielern, ein Ruf, den er nicht zwangsläufig auf junge Spieler reduziert wissen will. „Basti Langkamp ist so ein Beispiel. Das ist ein Spieler, der sich im letzten Jahr enorm entwickelt hat im Bereich Spieleröffnung und Spielverständnis. Jüngere Spieler können zwar noch größere Lernschritte machen als ältere Spieler. Aber ich finde grundsätzlich, dass sich jeder Spieler noch weiterentwickeln kann“, sagte Kohfeldt.

Den Auftritt von Florian Kohfeldt im „NDR Sportclub“ gibt es hier.