"Er ist ein Siegertyp"

Max Kruse ist der neue Kapitän von Werder. Am Mittwochnachmittag begründete Florian Kohfeldt seine Wahl. Auch Kruse selbst äußerte sich zu seiner neuen Rolle.

Schon bevor Max Kruse offiziell zum Kapitän von Werder ernannte wurde, war klar, dass der 30-Jährige jemand ist, der auf dem Platz Verantwortung übernehmen will. An jedem Bundesligawochenende konnte man beobachten, wie energisch er seine Mitspieler antreiben kann und wie wichtig ihm der Erfolg ist. Unter anderem diese Einstellung hat Florian Kohfeldt veranlasst, Kruse mit der prestigeträchtigen Binde auszustatten. "Er ist wettkampfresistent und ein Siegertyp. Daher habe ich mich für ihn entscheiden", begründete der Trainer seine Entscheidung am Mittwoch.

Kruse selbst sagte über seine Ernennung zum Kapitän: "Der Trainer und die Mannschaft haben mir das Vertrauen ausgesprochen, darüber bin ich natürlich sehr froh". An seinem Führungsstil werde sich deshalb aber nichts ändern. Er sei schon früher immer ein Ansprechpartner für alle Spieler gewesen - "nun eben in besonderer Rolle", so Kruse weiter.

Dabei muss Kruse die Verantwortung allerdings nicht alleine schultern. „Niklas Moisander als Vize hat auch eine ganz wichtige Rolle im Team“, so Kohfeldt über den Abwehrchef, der zugleich auch Mitglied des Mannschaftsrates ist. Der Mannschaftsrat, in dem auch Kapitän Kruse sitzt, wird komplettiert von folgenden fünf Spielern: Philipp Bargfrede, Maximilian Eggestein, Sebastian Langkamp, Martin Harnik und Davy Klaassen.

Mit der Übernahme des Kapitänsamtes steht Kruse nun in einer Reihe mit langjährigen Werderanern wie Zlatko Junuzovic, Clemens Fritz, Torsten Frings oder Frank Baumann.