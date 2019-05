„Er ist ein Arbeiter-Typ“

Werder zeigt Interesse an Alvaro Tejero, doch welche Stärken hat der Rechtsverteidiger, der bei Real Madrid unter Vertrag steht? Real-Experte Nils Kern gibt eine Einschätzung ab.

Alvaro Tejero steht zwar beim Weltklub Real Madrid unter Vertrag, dürfte aber in Deutschland nur echten Insidern wirklich ein Begriff sein. Werder ist nach Mein-Werder-Informationen an einer Verpflichtung des Rechtsverteidigers interessiert, der 22-Jährige könnte in der kommenden Saison Theo Gebre Selassie auf der rechten Seite Konkurrenz machen. Doch wie stark ist Tejero? Nils Kern, Chefredakteur des digitalen Fachmagazins „Real Total“, berichtet aus Madrid für die Real-Fans im deutschsprachigen Raum und hat Tejero des Öfteren in der Jugend der Königlichen und beim Training der ersten Mannschaft erlebt. „Ein sehr solider, physisch robuster und beidseitig einsetzbarer Außenverteidiger“, fasst Kern zusammen und verweist auf eine Besonderheit: „Er ist bodenständig, ein Arbeiter-Typ. Das ist in Madrid nicht gerade selbstverständlich.“

Kern hätte Tejero im vergangenen Jahr den Sprung zu den Profis zugetraut, sogar eher als Sergio Reguilon, der in der laufenden Saison regelmäßig zum Einsatz kommt. Stattdessen aber wurde Tejero an den Zweitligisten Albacete Balompie verliehen. Beim Tabellendritten der „La Liga 2“ ist er Stammspieler, absolvierte bislang 34 Partien, schoss ein Tor und bereitete acht Treffer vor. Tejero hat also Offensivdrang. Real-Experte Kern schränkt jedoch ein: „Ich würde ihn nicht als pfeilschnelle, absolute Offensivwucht bezeichnen - im Gegensatz zu Hakimi.“

Trotzdem habe Tejero das Zeug dazu, sich einzureihen in die Riege der talentierten Außenverteidiger, die Real Madrid zuletzt hervorgebracht hat, meint Kern. Als Beispiele nennt er ebenjenen Achraf Hakimi, der derzeit von Real an Borussia Dortmund verliehen ist, und Daniel Carvajal, der eine Saison auf Leihbasis für Bayer Leverkusen spielte und inzwischen eine wichtige Rolle bei Real einnimmt. Würde sich Tejero also in der Bundesliga ebenso gut zurechtfinden wie Hakimi und Carvajal? „Zum Sprung von Spaniens zweiter in Deutschlands erste Liga lässt sich nur schwer eine Prognose abgeben“, meint Kern.

In jedem Fall sei Tejero aber auf einem guten Weg, die Ausleihe an Albacete habe sich für ihn ausgezahlt. „Da sprechen die Zahlen für sich“, sagt der Experte. Bei Real kam Tejero zuvor zwar auf einen Liga- und vier Pokaleinsätze für die erste Mannschaft, spielte aber vor allem für das zweite Team in der dritten Spielklasse. In der „Castilla“, so wird die Real-Reserve genannt, sei Tejero bei den Fans sehr beliebt gewesen, sagt Kern. „Weil er immer vollen Einsatz zeigt.“