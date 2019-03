„Er ist der Spieler der Saison“

Mohammed „MoAuba“ Harkous, Michael „MegaBit“ Bittner und Eleftherios „Leftinho“ Ilias haben am Donnerstagabend die Meisterschale der Virtual Bundesliga im Studio von Prosieben Maxx überreicht bekommen.

Es war 3 Uhr in der Nacht, Ortszeit Singapur, als Werders E-Sportler über den Gewinn der Meisterschaft in der Virtual Bundesliga jubeln durften. Weil Michael „MegaBit“ Bittner und Mohammed „MoAuba“ Harkous bei einem FUT Champions Cup in Singapur waren, haben sich die Bremer Gamer ein Café gesucht, um die entscheidenden Spiele zwischen VfB Stuttgart und Hertha BSC zu verfolgen. Der VfB Stuttgart verlor eines der drei Duelle und so waren Werders E-Sportler rechnerisch nicht mehr einzuholen.

SV WERDER BREMEN - DEUTSCHER MEISTER VIRTUAL BUNDESLIGA CLUB CHAMPIONSHIP 2018/19 pic.twitter.com/pYhusg8YGe — Michael Bittner (@MegaBit98) March 14, 2019

Vor der Übergabe der Meisterschale im Studio bei Prosieben Maxx kamen „MegaBit“, „MoAuba“ und Eleftherios „Leftinho“ Ilias noch einmal zu Wort und schilderten ihre Gefühle zu dem historischen Erfolg. „Für mich ist es immer gut gelaufen, ich habe oft frühe Tore geschossen und so kam das Selbstvertrauen“, fasst „MegaBit“ seine überragende Saison zusammen. Weiter sagt Bittner: „Das Wichtigste war, dass wir viele 2-gegen-2-Duelle gewinnen. Weil Mo und ich beide in Bochum wohnen, war es leicht, dass wir uns in der Agentur treffen und gemeinsam trainieren“, erklärte der statistisch beste Spieler der Liga.

„MegaBit“ gewann von seinen 21 Einzelspielen 19 Partien. Darüber hinaus hat er auch die meisten Doppelsiege eingefahren – immerhin 15 von 21. Zusammen sind das 34 Siege für Bittner und damit zehn mehr als Tim „Tim Latka“ Schwartmann von Schalke 04 hat. Insgesamt erzielte er 113 Tore und steht damit unerreichbar an der Spitze. Wie viel das ist, zeigen die werte des zweit- und des drittbesten Torjägers: Christoph „H96_chrissi“ Strietzel von Hannover 96 traf 72-mal, „MoAuba“ und Marvin „B04_M4RV“ Hintz von Bayer Leverkusen noch 58-mal. „MoAuba“ fasste dazu zusammen: „Was er geleistet hat, ist sehr, sehr, sehr heftig. Er ist der Spieler der Saison. Mit Abstand!“