„Er hat nie das Lachen verloren“

Sie gehören zum letzten Spieltag dazu: die Verabschiedungen. Bei Werder wird am Sonnabend nur ein Spieler offiziell verabschiedet: Aron Johannsson, dessen Vertrag ausläuft.

Vier Jahre stand Aron Johannsson bei Werder unter Vertrag, doch die Zahl seiner Einsätze liest sich so, als wäre er nur kurz an der Weser gewesen. 27 Bundesliga-Partien und vier Tore stehen in der Statistik des 28-Jährigen, den immer wieder Verletzungen zurückwarfen. In der laufenden Spielzeit hatte Johannsson mit langwierigen Sprunggelenksproblemen zu kämpfen, ist inzwischen wieder fit, hat jedoch keine Perspektive mehr in Bremen. Werder lässt Johannssons Vertrag auslaufen, will den Stürmer aber gebührend verabschieden. Am Sonnabend, etwa eine Viertelstunde vor dem Heimspiel gegen Leipzig (Anpfiff: 15.30 Uhr), wird er im ausverkauften Weserstadion gewürdigt. „Er hat es sich verdient, diesen Rahmen zu bekommen“, betonte Sportchef Frank Baumann.

Johannsson ist der einzige Spieler, der am Sonnabend verabschiedet wird. Auch Max Kruse und Claudio Pizarro könnten zwar gehen, doch ihre Zukunft ist noch ungeklärt. Für Johannsson hatte Baumann zum Abschied noch ein großes Lob parat: „Er ist ein klasse Fußballer und ein klasse Mensch, der auch in schwierigen Zeiten nie das Lachen verloren hat“. Der 19-fache US-Nationalspieler, der 2015 für 4,2 Millionen Euro aus Alkmaar zu Werder kam, befindet sich nun auf Vereinssuche. „Wir sind mit Aron übereingekommen, dass für ihn jetzt etwas anderes sinnvoll ist“, sagte Baumann.