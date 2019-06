Große Fähigkeiten, wenig Disziplin und Wille: die Karriere Carlos Albertos hätte anders verlaufen können. Bei Werder bleibt sein Name verbunden mit dem größten Transferflop der Klubgeschichte.

Als er im fernen Brasilien das Ende seiner Karriere verkündete, fand diese Meldung auch in Bremen Aufmerksamkeit. „Ich habe verstanden, dass ich dem Fußball nicht mehr die Leistung geben kann, die ich möchte“, sprach Carlos Alberto. Mit 34 Jahren schmerzt der Körper aufgrund vieler Verletzungen so sehr, dass er nun in den Fußballerruhestand geht. Zuletzt stand Carlos Alberto bei Boavista SC, einem unterklassigen Klub in Brasilien, unter Vertrag. Dass dort endet, was einst so verheißungsvoll begann, passt zu seinem bemerkenswerten Karriereweg.

Werder, wohin er im Sommer 2007 für die damalige Rekordablösesumme von 7,8 Millionen Euro wechselte, holte Carlos Alberto als Kronprinz Diegos. Der galt nach nur einer Saison als Spekulationsobjekt, so aufsehenerregend wie er das Bremer Mittelfeld dirigierte. Carlos Alberto, so der Plan, sollte nahtlos die Lücke füllen, die Diego bei einem Verkauf hinterlassen würde. Doch es kam anders. In Bremen steht Chaos Alberto, wie ihn der Boulevard aufgrund vieler Fehltritte taufte, noch immer als Symbol eines missglückten Transfers.

Probleme von Beginn an

„Er hat nichts ausgelassen“, sagte Klaus Allofs sarkastisch, als Carlos Alberto Bremen bereits nach knapp sechs Monaten am 15. Januar 2008 wieder verließ. Satte 145 Kilo Übergewicht zeigte die Gepäckwaage am Bremer Flughafen, als Carlos Alberto abends über Frankfurt nach Sao Paulo flog. Die 4350 Euro zahlte er mit Kreditkarte direkt am Check-in-Schalter. Auch wenn er mit dem FC Sao Paulo schnell einen neuen Klub fand, eine Leihgebühr bekam Werder nicht, und die Last des Gehalts mussten die Bremer noch lange tragen. Dafür hatten die vielen bunten Geschichten um Carlos Alberto endlich ein Ende.

Schon der Auftakt zerrte an den Nerven. Im schweizerischen Bad Ragaz wurde Carlos Alberto im Juli 2007 im Trainingslager erwartet, kam aber nicht. Tagelang zog sich die Ankunft, bis er tatsächlich irgendwann da war. In der ersten Trainingseinheit tunnelte Carlos Alberto Daniel Jensen leichtfüßig, wofür dieser sich mit einem üblen Tritt revanchierte. Fußballspielen konnte Carlos Alberto, das war nach dem ersten Training klar. Nur das Leben neben dem Platz, damit hatte er Probleme. Neues Land, neue Sprache, eine andere Kultur, dazu kamen wohl Depressionen. Ein Mitspieler, der ihn mehrfach in seinem Oberneuländer Haus besuchte, erzählte von heruntergelassenen Jalousien und einem dunklen Haus, in dem Carlos Alberto ganz alleine hockte. Es gab Gerüchte um Schlafstörungen, eine Überfunktion der Schilddrüse, schlechte Blutwerte. Aber auch über lange Partynächte, Discothekenbesuche, Alkoholmissbrauch, Steuerhinterziehung. Es gab eine Prügelei mit Boubacar Sanogo im Training und den Vorwurf einer Vergewaltigung in seinem Haus, in dem die Staatsanwaltschaft ermittelte. Es war in sechs Monaten ganz schön viel los im beschaulichen Bremen.

„Der Beste“ funktioniert nicht

Sportlich hatte Carlos Alberto all dem nichts entgegenzusetzen. 2004, mit gerade 19 Jahren, erzielte er im Finale der Champions League das 1:0 für den FC Porto gegen AS Monaco. Porto siegte 3:0, Carlos Alberto galt nicht nur deshalb als eines der größten Talente Brasiliens. Aber auch damals schon als jemand, der im Umgang nicht ganz einfach war. Werder hat es immer wieder verstanden, Spieler zurück in die Spur zu bringen, die diese zuvor verlassen hatten. Bei Carlos Alberto scheiterten Allofs und Thomas Schaaf.

Auf fünf Einsätze kam er in Bremen, kein einziger dauerte über volle 90 Minuten. Was enttäuschend ist angesichts seiner unbestrittenen Fähigkeiten. „Der beste Fußballer, mit dem ich je zusammengespielt habe“, sagte Ivan Klasnic vor einiger Zeit über Carlos Alberto. Andere Bremer Mitspieler sprachen von Körpertäuschungen und technischen Finessen, wie sie sie selten erlebt hatten. Die Karriere Carlos Albertos zeigt, dass selbst überragende Fähigkeiten nicht reichen, wenn Wille und Disziplin fehlen.

Eine unvollendete Karriere

Nun ist es also zu Ende, Carlos Alberto macht Schluss mit dem aktiven Fußball. „Ich habe in meiner Karriere mehr richtig gemacht als falsch“, sagte er beim Abschied. Ein Urteil, dass angesichts der 13 Vereine, für die er gespielt hat, ein wenig eigenwillig klingt. Dem Fußball will er erhalten bleiben, er besucht Management-Kurse, bildet sich beim brasilianischen Verband CBF fort. Für Dezember plant er ein Abschiedsspiel im Maracana-Stadion. Der FC Porto soll gegen Fluminense Rio de Janeiro spielen, beides sind Ex-Klubs Carlos Albertos, die Verhandlungen laufen. Es wäre zumindest ein großes Ende einer Karriere, die fraglos größer hätte verlaufen können.