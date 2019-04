„Er hat mir zu Werder geraten“

Johannes Eggestein hat sich nach seiner Vertragsverlängerung zu seiner sportlichen Perspektive bei Werder und zur Zukunft seines Bruders Maximilian Eggestein geäußert.

Johannes Eggestein kam mit einem breiten Grinsen im Gesicht in den Medienraum des Weserstadions. Er wünschte den Journalisten einen schönen Tag und war bester Laune. Dazu hatte der Werder-Angreifer auch allen Grund, denn seine Zukunft ist geklärt. Am Montagmorgen, kurz vor der Medienrunde mit Eggestein, hatte der Verein die Vertragsverlängerung des 20-Jährigen bekannt gegeben. „Ich habe im Laufe der Saison gemerkt, dass ich bei Werder die nächsten Schritte gehen kann“, erläuterte der U 21-Nationalspieler seine Entscheidung.

Am Anfang der Saison war diese Entwicklung nicht abzusehen gewesen, doch Eggestein hat seitdem den Sprung zum Fast-­Stammspieler geschafft. In 20 Bundesligaspielen (drei Tore, zwei Torvorlagen) und vier Pokalpartien (ein Tor, eine Torvorlage) kam er zum Einsatz. „Meine Entwicklung ist positiv verlaufen“, fasste Eggestein zusammen. ­Trainer Florian Kohfeldt betonte: „Johannes ist ein sehr intelligenter Spieler mit einem ausgeprägten Torinstinkt. In unseren Planungen für die Zukunft trauen wir ihm eine große Rolle zu.“

Wenn solch ein talentierter Spieler ablösefrei zu haben ist, werden fast zwangsläufig andere Klubs hellhörig. „Es gab Interesse von anderen Vereinen“, bestätigte Johannes Eggestein. Ernsthaft beschäftigt habe er sich damit aber nicht. „Werder war mein erster Ansprechpartner und ich war mit keinem anderen Verein in Verhandlungen“, erklärte er.

Details zu klären

Dass sich die Vertragsverlängerung trotzdem recht lange hinzog, habe zwei Gründe gehabt. Zum einen wollte Eggestein seine weitere Entwicklung abwarten: „Gegen Ende der Hinrunde habe ich dann gesehen, dass ich immer mehr Einsätze bekomme und mir ein gewisses Standing in der Mannschaft erarbeitet habe.“ Zum anderen seien noch ein, zwei vertragliche Details zu regeln gewesen. Näher darauf eingehen wollte Eggestein nicht. In Bezug auf die Vertragslaufzeit teilte Werder nur mit, dass der 20-Jährige „auch in den kommenden Jahren“ in Bremen auf Torejagd gehen werde. Der neue Kontrakt läuft also mindestens bis 2021, wahrscheinlich eher bis 2022.

Ein wichtiger Faktor bei der Vertragsverlängerung war Florian Kohfeldt. Ihn kennt Eggestein, der 2013 vom TSV Havelse in die Werder-Jugend wechselte, schon lange. „Wir haben ein besonderes Verhältnis“, unterstrich der Stürmer. „Er ist ein Trainer, der mir vertraut und bei dem ich nach einem schlechten Spiel nicht gleich raus bin.“ Kohfeldt war es auch, der Eggestein vor dieser Saison umschulte. Der gelernte Mittelstürmer kommt nun als Außenstürmer und manchmal auf der Achter-Position im Mittelfeld zum Einsatz. Für den 20-Jährigen war das ein großer Schritt, doch inzwischen ist die Vielseitigkeit Eggesteins großer Vorteil im Konkurrenzkampf in Werders voll besetzter Offensive. Er mache sich daher auch keine Sorgen, dass er künftig zu wenig Einsatzzeiten bekommen könnte, erklärte der Stürmer. „Der Trainer hat mir den Weg aufgezeigt, den er mit mir gehen möchte.“

Zieht Maximilian Eggestein nach?

Am liebsten würde er diesen Weg weiterhin an der Seite seines älteren Bruders Maximilian beschreiten. Der 22-jährige Mittelfeldspieler soll seinen bis 2020 laufenden Kontrakt verlängern und hatte bereits Ende März erklärt, er habe eine Entscheidung getroffen. Nun verkündete Werder trotzdem zuerst die Vertragsverlängerung des jüngeren Bruders, doch vieles deutet darauf hin, dass der ältere bald nachzieht. Natürlich habe er sich mit seinem Bruder beraten, berichtete Johannes Eggestein. „Und er hat mir gesagt, dass Werder für meine Entwicklung der beste Verein ist.“

Was er im Gegenzug dem älteren Bruder empfahl, behielt der jüngere Bruder dagegen für sich. Er sagte nur: „Ich würde mich freuen, wenn wir weiter zusammenspielen könnten. Wir sind aber auch nicht so naiv, zu glauben, dass das immer so sein wird.“ Johannes Eggestein machte am Montag allerdings nicht den Eindruck, als würden sich die Wege der beiden Brüder schon bald trennen. Dafür war er einfach zu gut gelaunt.