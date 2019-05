Entwarnung bei Rashica - fit für den BVB!

Gute Nachrichten von der Werder-Pressekonferenz: Florian Kohfeldt kann gegen Dortmund personell fast aus dem Vollen schöpfen - auch Milot Rashica ist gegen den BVB dabei.

Am Mittwoch hatte Milot Rashica das Training noch abbrechen müssen. Die Sorge war groß, dass Werder gegen den BVB auf den Kosovaren verzichten müsse - am Donnerstag gab es nun aber die Entwarnung: „Bei Milot ist gestern eine Sehne über das Gelenk gesprungen, aber er wird auf jeden Fall spielen können“, sagte Werder-Coach Florian Kohfeldt auf der Spieltagspressekonferenz. Auch sonst sieht es aus personeller Sicht sehr gut aus vor dem Top-Spiel am Sonnabend (18.30 Uhr) - lediglich Fin Bartels, Philipp Bargfrede und der gesperrte Niklas Moisander stehen den Bremern nicht zur Verfügung.