Entwarnung bei Klaassen

Die Bilder sahen zunächst übel aus, als Davy Klaassen beim Auswärtsspiel in Düsseldorf mit einer Kopfverletzung zu Boden ging. Inzwischen ist klar, dass Werders Mittelfeldspieler nicht länger ausfällt.

Entwarnung für Davy Klaassen: Wie Sportchef Frank Baumann Mein Werder am Sonntag bestätigte, gibt es beim Niederländer nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung in Düsseldorf „keine Anzeichen für eine Gehirnerschütterung“. Klaassen und Düsseldorfs Aymane Barkok waren in der 50. Spielminute bei einem Zweikampf unglücklich mit den Köpfen zusammengestoßen. Werders Mittelfeldspieler erlitt dabei eine Risswunde am rechten Ohr, die zwar schmerzhaft ist, aber auch gut heilbar. Baumann rechnet damit, dass Klaassen schon im Laufe der Woche wieder mit der Mannschaft trainieren kann. Das nächste Training steht für Werders Profis am Dienstag an, nachdem Trainer Florian Kohfeldt dem Team für Sonntag und Montag freie Tage spendierte, um den Kopf frei zu bekommen.