Philipp Bargfrede konnte am Freitagabend gegen den VfB Stuttgart nicht mitwirken. Grund dafür war eine Verletzung beim Abschlusstraining am Donnerstag. Werder-Coach Florian Kohfeldt gibt aber nun Entwarnung.

Kurzfristig verzichten musste Florian Kohfeldt gegen den VfB Stuttgart auf Philipp Bargfrede. Beim Abschluss-Training am vergangenen Donnerstag bekam Bargfrede einen Schlag auf den Oberschenkel, der einen Einsatz am Freitag unmöglich machte. „Ich denke, dass Philipp am Dienstag wieder trainieren kann„, sagt Kohfeldt und gibt damit Entwarnung. Sein Einsatz am kommenden Sonntag in Wolfsburg dürfte also nicht in Gefahr sein. Kohfeldt: „Es war ein Schlag, es ist keine Strukturverletzung.“

