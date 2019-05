Enttäuschend – aber höchstprofessionell

Max Kruses Abschied ist für Werder ein großer Verlust, der nicht schnell aufzufangen sein wird. Eine Katastrophe ist die Nichtverlängerung aber nicht, auch Kruse wird ersetzbar sein, kommentiert Malte Bürger.

Werder hat Max Kruse in den vergangenen Jahren den roten Teppich ausgerollt – und der inzwischen 31-Jährige ist genüsslich darüber hinweggeschritten. Welche Freiheiten er sich auch immer herausnahm, der Verein hielt seine schützende Hand über ihn. Max Kruse durfte wieder der Max Kruse sein, der er sein wollte. Und das in einer Welt, in der viele Fußballer dazu neigen, abseits des Platzes bloß nicht zu sehr aufzufallen, weil sich entweder die Medien oder aber die Fans in den Sozialen Netzwerken genüsslich an jedem noch so kleinen Fehltritt abarbeiten.

Vor seiner Rückkehr nach Bremen im Sommer 2016 galt Kruse als verkappter Skandal-Profi, sein Ruf war nicht mehr der allerbeste. Sportliche Qualität hin oder her. Dank Werder ist es ihm gelungen, sich ein neues, sauberes Image zuzulegen. Es ist schwer vorstellbar, dass ihm das an einem anderen Bundesliga-Standort derart öffentlichkeitswirksam gelungen wäre.

Es liegt also ein Hauch von Undankbarkeit in der Luft, doch der Schein trügt. Kruse zahlte das unerschütterliche Vertrauen mit vielen guten Leistungen zurück, selbst an schlechteren Tagen gehörte er nicht selten zu den Besten. Keine Frage, der ehemalige Nationalspieler konnte den Unterschied ausmachen, wenn es auf dem Platz um Punkte ging. Dass er den Verein jetzt ein zweites Mal in seiner Karriere verlässt, wird Werder ohne Wenn und Aber fußballerisch treffen. Vielleicht wird es sogar eine ganze Weile dauern, bis es nicht mehr auffällt, dass er fehlt. Dennoch: Auch ein Max Kruse wird ersetzbar sein.

Werder wirkt vorbereitet

Zumal Werder der Abschied nicht völlig unerwartet trifft. Die Verantwortlichen haben ihrem Leistungsträger zwar ungewohnt viel Bedenkzeit eingeräumt, sich vielleicht sogar ein wenig zu sehr hinhalten lassen – und doch zeigt die jetzige Entwicklung, dass sie sich nicht demütig vor die Füße ihres Topspielers geworfen haben. Vielmehr wird der Klub längst im Hintergrund an der Verwirklichung seiner Alternativpläne gearbeitet haben.

Und doch bleibt ein emotionales Loch zurück. Es ist nicht der Umstand, DASS Max Kruse geht, sondern dass er JETZT geht, der schmerzt. Gerade zu jenem Zeitpunkt, als Werder einen neuen Anlauf nimmt, das alte Werder zu werden, macht sich ein wichtiger Entwicklungshelfer vom Acker. Ein Helfer, der selbst enorm von jener Entwicklung profitierte. Trainer Florian Kohfeldt hat Max Kruse nicht nur zum Kapitän gemacht, sondern ihm zusätzlich die Chance eingeräumt, ein Gesicht des Vereins zu werden. Wirklich Lust hat Kruse auf dieses Angebot augenscheinlich nicht – weil es wie ein anderes Angebot nicht seinen Vorstellungen entsprach. Das ist menschlich, in der Welt des Fußballs vermutlich sogar höchstprofessionell. Und doch ist es enttäuschend.