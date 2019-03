Entscheidung in Sachen Hübscher naht

Sven Hübscher wird für die kommende Saison als neuer Trainer bei Preußen Münster gehandelt. Eine Entscheidung darüber könnte laut „Westfälischen Nachrichten“ noch in dieser Woche fallen.

Preußen Münster braucht in der kommenden Spielzeit einen neuen Cheftrainer, weil der derzeitige Coach Marco Antwerpen am Ende der Saison seinen Hut nimmt. Als Nachfolger hat der Drittligist Werders U23-Trainer Sven Hübscher ins Auge gefasst, mehrere Verhandlungsrunden soll es bereits gegeben haben. Werder ist über das Interesse informiert und will seinem Trainer im Fall der Fälle keine Steine in den Weg legen.

Eine Entscheidung darüber, ob Hübscher tatsächlich wechselt, könnte laut „Westfälischen Nachrichten“ noch in dieser Woche fallen. Die Münsteraner sollen die Kaderplanung für die kommende Saison forcieren wollen, da wäre es gut, Klarheit in Sachen Trainerposten zu haben - schließlich soll der neue Übungsleiter in die Personalplanung involviert werden.

Für Hübscher wäre der Wechsel ein sportlicher Aufstieg. Zum einen würde er statt eines Regionalligisten sehr wahrscheinlich einen Drittligisten trainieren, zum anderen wäre es das erste Mal, dass er die Hauptverantwortung für eine erste Mannschaft übernehmen würde. Der 40-Jährige war zwar schon für Schalke 04 mitverantwortlich, aber eben nur als Co-Trainer - unter anderem unter Jens Keller und André Breitenreiter. 2017 kam Hübscher zu Werder und übernahm zunächst die U17, im Februar 2018 dann die U23.

Nachholspiel der U23 terminiert

Für das ausgefallene Regionalliga-Spiel der U23 beim SSV Jeddeloh II ist ein Nachholtermin festgelegt worden: Werders Zweite trifft am 18. April (Gründonnerstag) um 19:30 Uhr in der 53acht-Arena auf Jeddeloh.

