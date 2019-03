„Endlich. Wunderschön. Willkommen zurück, Fin!“

Ein starker Pavlenka, ein glücklicher Elfmeter, ein Doppelpacker und ein emotionales Comeback – das waren die Highlights beim 4:2-Sieg gegen Schalke 04. Das sahen auch die meisten User so.

Werder kommt gar nicht gut ins Spiel und gerät gegen aktivere Schalker in Rückstand. Die Grün-Weißen konnten sich einzig und allein bei ihrem Torwart Jiri Pavlenka bedanken, dass sie zur Halbzeit nur ein Tor kassiert haben:

Ohne Pavlas wären wir wahrscheinlich mitten im Abstiegskampf. #werder — Joey (@Estadox) March 8, 2019

egal wo #werder am Ende steht, dazke Jiri!! — Thomas (@_teggert_) March 8, 2019

Meine Fresse. #Pavlenka rettet uns bisher hier echt den Arsch ️ #Werder — Martin (@thedaft) March 8, 2019

Mein Man of the Match: Pavlenka - er hat uns anfangs im Spiel gehalten!!! #werder #svws04 — Niklas Schinerl (@NiklasSchinerl) March 8, 2019

Gott, wie ich den Kerl liebe. Was wurde er zwischenzeitlich zerrissen und mittlerweile ist er so wichtig für uns. #werder — Joey (@Estadox) March 8, 2019

Klar, Rashica fehlt ab und an die Konstanz.

Ich denke aber weiterhin das der Junge noch eine große Zukunft hat.

Er deutet es immer wieder an.#Werder #SVWS04 — Krizzy Phi (@ChrisPl85) March 8, 2019

Die Freude nach Rashicas Doppelpack ist groß bei den Werder-Usern:

#Werder hat heute bisher richtig viel Glück. Den Elfer muss man nicht geben. #SVWS04 — Steve Krömer (@Stevicules) March 8, 2019

Ich fand den Elfer für uns auch eher schmeichelhaft. #Werder — Oliver (@koerbi) March 8, 2019

Ich hab ein Tränchen im Auge.

E N D L I C H !#bartels #werder — ohnesinn0815 (@ohnesinn0815) March 8, 2019

Das Beste an dem Ganzen ist aber, dass Bartels wieder da ist! Das Spiiiiel als Bartels wiederkaaaam #Werder — Herr Martinsen (@Herr_Martinsen) March 8, 2019

Viel Glück hatte Werder bei dem Elfmeter durch den VAR. Schiedsrichter Petersen überprüfte eine Szene in der Bruma Kruse in die Hacken gelaufen war. Muss man nicht geben. Sahen auch die meisten User aus dem Netz so:

Wie schön wieder Bartels auf dem Platz zu sehen.#Werder #SVWS04 — Krizzy Phi (@ChrisPl85) March 8, 2019

Heimsieg und Fin Bartels wieder auf dem Platz! Meeeeegaaaaa! #svws04 #werder — Lisa (@daisyliii) March 8, 2019

Wenn Fin Bartels heute eingewechselt wird schreie ich.



Selbstverständlich vor Freude #Werder — Stine (@Windbeere) March 8, 2019

Fin Bartels heute auf der Bank! DASS ICH DAS NOCH ERLEBEN DURFTE!!!!! Das Stadion wird explodieren wenn er eingewechselt wird! #werder — Huderaner (@Huderaner) March 8, 2019

Das absolute Highlight war natürlich das Comeback von Fin Bartels: