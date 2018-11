Deutschlands WM-Teilnahme endet mit dem Vorrunden-Aus, ein totales Fiasko. Es naht Rettung: Werders Trainingsauftakt kommt also genau zum richtigen Zeitpunkt, um wieder Lust auf Fußball zu bekommen.

Es waren gruselige Nachrichten, die sich an die gruselige Nachricht vom deutschen WM-Aus anschlossen. Der Wirtschaft würde durch das vorzeitige Scheitern ein Verlust in zweistelliger Millionenhöhe entstehen. Aha. Und der Bier-Konsum, zuverlässiger Indikator für das Wohlbefinden im Land, würde drastisch zurückgehen ohne Nationalelf im Turnier-Modus. Oh. Alles Negative in Deutschland wurde mit dem miserablen Abschneiden der Mannschaft Joachim Löws in Russland verknüpft, was unterm Strich nur einen Schluss zuließ: Das Land ist auf dem direkten Weg in den Untergang.

Nun ja, zumindest in Bremen besteht ab morgen Anlass zur Hoffnung, auch das hat mit Fußball zu tun. Es geht wieder los, die Vorbereitung auf die kommende Bundesliga-Saison beginnt. Zunächst nur im Fitnessraum des Weserstadions, aber es lässt sich trotzdem sagen: endlich wieder Werder! Das war, zugegeben, nicht in jedem Jahr ein Grund zur Freude. In diesem sonnigen Sommer aber gibt es gleich viele gute Gründe, sich zu freuen. Die Mein-Werder-Redaktion hat die besten zusammengetragen.

Das verquere Marketing-Sprech des DFB ist mit dem Ausscheiden endlich beendet. Statt lebloser, sperriger Slogans wie "Best never Rest" heißt es nun wieder: lebenslang grün-weiß. Das klingt doch auch viel besser, ist deutlich authentischer und trifft den Kern der Bremer Fan-Liebe.

Kohfeldts erste Sommervorbereitung

Es gibt auch greifbarere Gründe, die Lust auf Werder machen. Zum Beispiel Florian Kohfeldt. Der Werder-Trainer hat einen klaren Plan, das merkt jeder, der ein wenig länger mit ihm spricht. In diesem Sommer stimmt er die Werder-Profis zum ersten Mal gezielt auf die Saison ein. Kohfeldt ist in jedem Training voll bei der Sache, greift immer wieder ein, nimmt Verbesserungen vor. Für die Zuschauer ist das äußerst interessant, für die Spieler extrem arbeitsintensiv. Am Ende aber wird die Mannschaft dadurch besser.

Die Zeichen bei Werder stehen verstärkt auf Familie. Da ist zum einen echte Familie, neben Maximilian Eggestein wird künftig auch sein Bruder Johannes ausschließlich bei den Profis zum Einsatz kommen. Und dann ist da gefühlte Familie, was auf Max Kruse und Martin Harnik zutrifft. Beide spielten in Kindertagen im selben Klub, dem SC Vier- und Marschlande bei Hamburg, und träumten davon, irgendwann erneut in einem Team zu stehen. Das ist jetzt der Fall. Es dürfte spannend sein, die beiden Freunde gemeinsam im Werder-Sturm zu erleben.

Viele neue Gesichter

Oft war der Auftakt der Vorbereitung wenig spektakulär, weil es für Fans wenig zu bestaunen gab. Der Kader vervollständigte sich erst im Laufe des Sommers, mitunter erst am letzten Tag der Transferperiode. Umstände, die es für einen Trainer schwer machen, eine Mannschaft zu formen, wenn Schlüsselpositionen nicht besetzt sind. Auch das ist in diesem Jahr anders, Frank Baumann hat so früh wie selten mehrere Transfers eingetütet: Martin Harnik, Kevin Möhwald und Felix Beijmo steigen alle bereits in der ersten offiziellen Arbeitswoche ins Trainings ein und haben somit viel Zeit, die kohfeldtschen Vorstellungen zu verinnerlichen. Mit Yuya Osako kommt noch ein weiterer Spieler hinzu, der aktuell bei der WM für Aufsehen sorgt und die Phantasie beflügelt, dass Werder da einen richtig guten Fang gemacht hat.

Für den nächsten Punkt braucht es ein wenig Aberglaube, aber das soll unter Fußball-Fans ja nichts Ungewöhnliches sein. Es wird wieder mit Derbystar-Bällen trainiert und gespielt! Erstmals stellt das Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen in der neuen Saison den offiziellen Bundesliga-Spielball. Das weckt bei Werder-Fans schöne Erinnerungen, denn zu den glorreichen Champions-League-Zeiten schossen die Bremer ihre Tore bei allen Heimspielen im Weserstadion mit Derbystar-Bällen.

Was soll da die Freude auf Werder trüben?