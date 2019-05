„Eli hat das Zeug für die Bundesliga“

Eli Dasa von Maccabi Tel Aviv gilt als Backup-Kandidat für Werders rechte Abwehrseite. Ein Ex-Werderaner hat den 26-Jährigen nun in der „Bild“ in höchsten Tönen gelobt.

Andreas Herzog, Werder-Legende und aktueller Nationaltrainer Israels kennt Eli Dasa gut - und der Österreicher hat eine sehr hohe Meinung von dem 26 Jahre alten Rechtsverteidiger von Maccabi Tel Aviv. „Eli ist einer meiner besten Spieler. Er hat das Zeug für die Bundesliga“, wird Herzog in der „Bild“ zitiert. „Er ist sehr laufstark, marschiert die Außenbahn rauf und runter. Dazu hat er einen absoluten Top-Charakter“, so Herzog weiter. Eigenschaften, die gut zu Werder passen würden. Die Bremer sind auf der Suche nach einem Backup für Theodor Gebre Selassie, laut israelischen Medienberichten soll auch Dasa zum Kandidatenkreis zählen.

Gut für Werder: Dasas Vertrag in Tel Aviv läuft aus, der 26-Jährige kann den Klub im Sommer ablösefrei verlassen. Dem Vernehmen nach will er das auch. Allerdings sollen auch andere Klubs um die Gunst des Nationalspielers buhlen. Unter anderem auch der SC Freiburg.

Dasa hat insgesamt 163 Erstliga-Spiele in Israel bestritten (17 davon in der laufenden Saison) und dabei sechs Tore erzielt sowie 16 Treffer vorbereitet. In der Europa-League-Qualifikation kam er 17-mal zum Einsatz (ein Tor, keine Vorlage). Zudem gehört der Rechtsverteidiger zum Kader der israelischen Nationalmannschaft, 17 Länderspiele hat er bislang absolviert. Dasas Marktwert liegt laut „transfermarkt.de“ aktuell bei 1,25 Millionen Euro.