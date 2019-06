Elfjähriger baut Weserstadion im Miniaturformat

Es war kein Projekt für einen verregneten Nachmittag, sondern etwas ganz Besonderes. In mühsamer Kleinarbeit hat Joe Bryant das Weserstadion mit Legosteinen nachgebaut - ein Video zeigt den kreativen Prozess.

Joe Bryant ist elf Jahre alt und kommt aus England. So weit, so gewöhnlich. Der Brite hat aber ein besonderes Hobby, so baut er gern aus Lego berühmte Fußballstadien nach. Besonders die Bundesliga hat es ihm angetan - und nun hat er sein neuestes Projekt, das Weserstadion fertiggestellt. Passend dazu veröffentlichte Bryant ein Video von der „Bauphase“ veröffentlicht, in dem im Zeitraffer zu sehen ist, wie die Bremer Spielstätte im Miniaturformat das Licht der Welt erblickte.

Entsprechende Reaktionen der Werder-Fans ließen via Twitter nicht lang auf sich warten, auch der Verein selbst veröffentlichte ein kurzes Statement. "We ♥ it", schrieb die Social-Media-Abteilung des Klubs. Bryant hat bereits mehrere andere Arenen aus der Bundesliga nachgebaut, im Gespräch mit der "Deichstube" begründete er seine Leidenschaft: "Viele englische Stadien sehen gleich aus, aber die in der Bundesliga sind alle unterschiedlich und toll.“