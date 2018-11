Elf Gründe für elf Punkte

Werder ist so gut in die Saison gestartet wie seit sieben Jahren nicht mehr. Hier gibt es elf Gründe für die bisherigen elf Punkte der Bremer.

Versprochen! An dieser Stelle kein Wort zu Werder als Bayern-Jäger. Und auch keine Träumereien in Richtung Champions League, auch wenn Werder zurzeit Dritter ist. Dafür ist die Saison noch viel zu jung. Trotzdem lohnt ein genauer Blick auf das, was bei Werder gerade passiert. Es gibt gute Gründe für den guten Start, wir haben elf für die bisher geholten elf Punkte aufgeschrieben.

Die Defensive steht stabil.

Werder hat in dieser Saison noch kein einziges Mal zu Null gespielt. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute: Werder hat in sechs Pflichtspielen aber auch nur ein Mal mehr als ein Gegentor kassiert. In Augsburg war das, und das Spiel gewannen die Bremer trotzdem. Werders Abwehr ist eingespielt, die defensiven Abläufe im kompletten Mannschaftsverbund sind gut aufeinander abgestimmt. Bereits im Vorjahr kassierte Werder für Bremer Verhältnisse unglaublich wenige Gegentore, 40 waren es. Im Bremer Tor steht einer der besten Torhüter der Liga, und Jiri Pavlenka musste das bisher nicht einmal in jedem Spiel nachweisen, weil Theo Gebre Selassie, Milos Veljkovic, Niklas Moisander und Ludwig Augustinsson ihm in letzter Reihe viel Arbeit abnehmen. Werder hat erst 14 Torchancen zugelassen. Das ist der zweitbeste Werte der Liga hinter den Bayern (12) und noch vor Dortmund (15). Zum Vergleich: Werders nächster Gegner VfB Stuttgart ließ 29 gute Möglichkeiten zu. Auch Augsburg (28), Freiburg und Hannover (je 27), Mönchengladbach und Leverkusen (je 26), Hoffenheim (25) sowie Schalke, Hertha und Leipzig (je 24) stehen längst nicht so sicher.

Der Trainer hat einen klaren Plan.

Auch wenn er es nicht gerne hört, aber ein Grund dafür, dass vieles bei Werder wieder besser und durchdachter aussieht, liegt an Cheftrainer Florian Kohfeldt und seinem Team. Kohfeldt ist der erste Trainer seit Thomas Schaaf, bei dem eine Spielidee erkennbar ist. Werder will den Ball haben, Werder will selbst Lösungen finden, und mit diesem Ansatz ist Werder vielen Mannschaften voraus, die sich jahrelang darauf verlegt haben, zu pressen, umzuschalten, zu kontern. Das funktionierte so gut, dass dies ligaweit zu einem regelrechten Trend wurde. Werder wählt den entgegengesetzten Weg, auch wenn die Mannschaft noch viel Luft nach oben hat. Und auch einzelne Entscheidungen Kohfeldts sind diskutabel, wie etwa die Einwechselung des Verteidigers Marco Friedl an Stelle von Claudio Pizarro kurz vor Schluss bei einer 1:0-Führung gegen Nürnberg. Trotzdem macht der Coach verdammt viel richtig.

Die Mannschaft ist nicht abhängig von einem Star.

In der Vergangenheit war es doch oft so: Wenn Max Kruse oder Serge Gnabry (11 Tore, 2016/2017) oder Claudio Pizarro (14 Tore, 2015/2016) oder Franco Di Santo (13 Tore, 2014/2015) einen Schnupfen hatten, dann drohte der Rest-Mannschaft ein Kollaps. Ausfälle seiner besten Spieler konnte Werders Kader jahrelang nur schwer verkraften. Und jetzt? Hat Werder Jiri Pavlenka, Davy Klaassen, Nuri Sahin, und Max Kruse und Claudio Pizarro sind auch immer noch beziehungsweise wieder da. Abgesehen vom Torwart und dem rechten Verteidiger hat Werder auf jeder Position verlässliche beziehungsweise erfahrene Alternativen.

Das alte Selbstverständnis kehrt zurück.

Das gefällt den Fans vermutlich am besten: Werder ist wieder wer! Die Experten (Hamann, Matthäus) schwärmen, die Konkurrenz (Dardai) verneigt sich. Werder steht in der Tabelle wieder dort, wo Werder in den fetten Jahren zwischen 2003 und 2010 meistens stand, weit oben. Wenn die Verantwortlichen und Spieler nach vielen Jahren der Mittelmäßigkeit nun mutig davon sprechen, wieder nach Europa zu wollen, dann ist das Ausdruck vom neuen/alten Selbstverständnis.

Das Selbstbewusstsein ist groß.

Werder ist Dritter, aber ein Selbstläufer war das nicht. Werder hat schwache Phasen in jedem Spiel gehabt, hat spät getroffen und von Abschlussschwächen des Gegners profitiert. Aber Werder hat sich in vielen Situationen auch unerschütterlich gezeigt. Gegen Hannover hat die Mannschaft nach dem späten Gegentor zum 0:1 nicht verkrampft, obwohl die neue Erwartungshaltung hoch und die Ernüchterung im ersten Moment entsprechend groß war. Gegen Frankfurt hat Werder den K.o. des Torwarts inklusive des Gegentores weggesteckt. Dem späten Gegentor gegen Nürnberg folgte ein (glücklicher) Sieg in Augsburg. Das nährt den Verdacht, dass die Mannschaft nicht nur sagt, dass sie von sich überzeugt ist, sondern dass sie es auch tatsächlich ist.

Fast jedes Spiel hat seinen Helden.

Gegen Hannover belebte Claudio Pizarro das Werder-Spiel so sehr, dass am Ende noch ein Punkt heraussprang. Gegen Frankfurt traf Milot Rashica tief in der Nachspielzeit zum Sieg. Gegen Augsburg meldete sich Max Kruse mit seinem ersten Saisontor und seiner ersten Vorlage zurück. Gegen Hertha feierte Nuri Sahin ein strahlendes Startelf-Debüt, und Davy Klaassen spielte laut Trainer „Weltklasse“. Bisher hat Werder es noch in fast jedem Spiel hingekriegt, dass ein oder zwei Spieler in engen Situationen den Unterschied machten.

Es herrscht Ruhe abseits des Platzes.

Klar, wenn man oben steht, gibt es automatisch wenig zu meckern. Aber selbst bei Spitzenteams lauert unter der Oberfläche mitunter Konfliktpotenzial. Ersatzspieler sind mit ihrer Rolle unzufrieden und sagen oder zeigen das. Bei Werder ist davon bisher nichts zu sehen. Auch in fast allen Vertragsangelegenheiten, sonst beliebter Stoff für Dauerdiskussionen, herrscht Klarheit. Außer Maxi Eggestein, mit dem Gespräche anstehen, und Max Kruse, der keine Gespräche im Moment führen will, sind alle wichtigen Spieler langfristig gebunden. Das heißt zwar nicht, dass sie auch alle solange in Bremen bleiben, aber wenn sie unbedingt weg wollen, dann bringen sie dem Klub wenigstens ordentlich Geld. Das sorgt für ein gutes Gefühl der Sicherheit.

Jetzt funktionieren sogar die Standards.

Die WM hat es vorgemacht, 42 Prozent aller Tore fielen nach ruhenden Bällen. Auch Werder bewegt sich im Bereich dieser Quote. Milot Rashica traf gegen Frankfurt per Freistoß, Max Kruse gegen Hertha per Elfmeter. Und den beiden übrigen Treffern gegen Hertha waren eine Freistoß- und eine Eckballhereingabe von Nuri Sahin vorausgegangen. Auch wenn Treffer nach Standards gerne wie die hässliche Schwester des schön herausgespielten Tores behandelt werden – sie zählen genauso und haben Werder wertvolle Punkte beschert.

Die Talente machen den nächsten Schritt.

Josh Sargent? Bisher noch nicht gesichtet. Manuel Mbom? Jan-Niklas Beste? Zurzeit noch Fälle für die U 23. Aber dass sich Spieler in Bremen entwickeln können, beweist diese Saison. Maximilian Eggestein und Milos Veljkovic, beide im Vorjahr schon in großen Schüben zu Stammkräften gewachsen, sind in dieser Saison noch einmal stärker geworden. Und für Johannes Eggestein gibt es eine Perspektive. Der junge Stürmer, an den hohe Erwartungen gestellt werden, hat endlich seine ersten (Kurz-)Einsätze in der Bundesliga gehabt.

Die Ersatzbank bietet starke Alternativen.

Es gab Zeiten, da saßen auf Werders Bank Spieler, die zusammengerechnet auf nicht einmal 50 Bundesliga-Spiele kamen. Gegen Hertha vor zweieinhalb Jahren etwa waren das Lukas Fröde, Oliver Hüsing, Laszlo Kleinheisler, Ulisses Garcia und der damals 19-jährige Maximilian Eggestein. Dagegen am Dienstag gegen denselben Gegner: Claudio Pizarro, 449 Bundesligaspiele. Philipp Bargfrede, 180 Bundesligaspiele. Sebastian Langkamp, 162 Bundesligaspiele. Florian Kainz, 47 Bundesligaspiele. Eindrucksvoller als mit diesem Blick auf Werders Bank lässt sich kaum zeigen, um wie viel breiter der Werder-Kader im Herbst 2018 aufgestellt ist.

Die Konkurrenz schwächelt.

Eine Voraussetzung dafür, dass Werder seine ambitionierten Ziele erreicht, ist, dass die Konkurrenz mehr falsch als richtig machen muss. Im Moment passiert das. Schalke? Null Punkte. Stuttgart? Zwei Punkte. Und auch die Ausbeute von Leverkusen (6), Hoffenheim (7) und Leipzig (8) deckt sich nicht mit dem Anspruch dieser Klubs. Aber klar: Die Saison ist noch jung. Andererseits: Was Werder hat, hat Werder. Und das sind elf Punkte aus fünf Spielen, so viele wie seit 2011 nicht mehr zu diesem Zeitpunkt.