Eisen-Dieter und das Bier

Im Juli 1984 begann meine Zeit bei Werders Amateuren. Ich kam als 19-jähriger Stürmer vom ostfriesischen Bezirksligisten SV Hage, für den ich immerhin 25 Tore in meiner ersten Saison als Seniorenspieler erzielt hatte. Das Internat in der Brautstraße wurde mein neuer Lebensmittelpunkt, und es eröffnete sich eine völlig neue Welt, was Training, Trainings- und Spielvorbereitung betraf.

