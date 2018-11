Gespielt hat Robert Bauer letztlich nicht, gänzlich unemotional hat er die Rückkehr nach Bremen deshalb aber noch lange nicht erlebt. Das zeigt ein Instagram-Post des Neu-Nürnbergers nach der Partie.

Die vergangene Saison ist für Robert Bauer in Bremen alles andere als gut gelaufen. Unter Florian Kohfeldt hat der Verteidiger kaum noch gespielt, deshalb gab es im Sommer die Trennung auf Zeit. Bauer wurde an den 1. FC Nürnberg verliehen, nun kehrte er mit dem Aufsteiger an die Weser zurück. Und diese Reise war für den 23-Jährigen durchaus etwas Besonderes. „Unbeschreibliches Gefühl im alten Wohnzimmer“, schrieb Bauer bei Instagram.

Garniert wurden diese Worte mit einem Foto, das ihn kurz vor der Umarmung mit Ex-Kollege Milot Rashica zeigt. Auch einen passenden Hashtag fügte Bauer, der vergeblich auf eine Einwechselung gegen die Bremer wartete, noch an: „Einmal Werder, immer Werder.“