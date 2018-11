Einfaches Spiel

Nach 26 sieglosen Partien in Serie wartet auf Werders U23 kein Geringerer als der Drittliga-Primus Paderborn. Ersatztorwart Tobias Duffner nimmt es gelassen und spricht von einem "einfachen Spiel".

Seit 2010 steht Tobias Duffner im Kader der U23. Er ist damit der dienstälteste Fußballer in Werders Talentschuppen. Erlebt hat Tobias Duffner eine Menge in den vergangenen Jahren. Der Torhüter stieg ab aus der 3. Liga, und er stieg wieder auf aus der Regionalliga. Dabei spielte der mittlerweile 34-Jährige allerdings selten die Hauptrolle im Tor. Nur rund 30 Mal trat er in der aktuellen Spielklasse der Bremer an, in den drei Jahren Regionalliga absolvierte er 16 Partien. Eine Hauptrolle im Team nimmt er dagegen seit Beginn seiner Zeit im Werder-Trikot ein. Er gilt uneingeschränkt als Führungsspieler, ist Ansprechpartner der Talente und sorgt für Motivation.

Tobias Duffner kann deshalb ziemlich gut einschätzen, wie es derzeit um die U23 bestellt ist. „Wir hatten schon einige schwere Zeiten, aber das ist noch eine Stufe härter“, sagt der Ersatzkeeper – Duffner ist eben auch ein Mensch, der nicht um den heißen Brei herum redet. Aber ließe sich die Lage auch anders beschreiben, womöglich gemäßigt? Wohl kaum. Seit 26 Spielen wartet Werder nun auf einen dreifachen Punktgewinn, der Rückstand zu einem Nichtabstiegsplatz hat sich mittlerweile bei zehn Punkten eingependelt. Da winkt acht Spieltage vor dem Ende bereits die Regionalliga, zumal Werder an diesem Freitag auch noch den Tabellenführer empfängt. „Das ist das einfachste Spiel der Saison“, sagt Tobias Duffner vor dem Heimspiel gegen den SC Paderborn am Freitag (19 Uhr).

Schließlich würden doch alle eine Niederlage von seiner Mannschaft erwarten. Insofern unterscheidet sich das Duell mit dem Tabellenführer deutlich von den Partien der letzten Zeit. Nicht selten stand die U23 zuletzt ja vor einer Aufgabe, die als richtungsweisend empfunden wurde. Es gab eine englische Woche, die mit Spielen gegen Rostock und Zwickau sowie in Halle den Beginn einer Serie markieren sollte, die aber mit nur zwei Punkten endete. Das Duell mit dem Tabellennachbarn in Chemnitz am letzten Spieltag galt ebenfalls als imminent wichtig. Es ging mit 1:2 verloren.

"Ich mag solche Spiele"

Nun kommt der Tabellenführer, und niemand erwartet etwas von der U23. Auch Tobias Duffner weiß, dass die Favoritenrolle an den Gegner geht. „Aber ich mag solche Spiele, denn man kann alle Lügen strafen.“ Seine Einstellung und sein Selbstbewusstsein zählen zu den Merkmalen, die so gut ankommen bei Werder. Der Torhüter könnte einem Sieg wohl auch zwei Jahre lang nachlaufen und würde immer noch mit breiter Brust antreten. Aber geht es seinen Kollegen auch so? „Man kann keinem das Engagement absprechen, aber Fakt ist auch, dass wir diese Entschlossenheit noch deutlicher zeigen müssen“, sagt Tobias Duffner. Eine kluge Einschätzung der aktuellen Situation. Der Torhüter würde seine überwiegend jungen Kollegen niemals in der Öffentlichkeit bloßstellen. Aber er weist darauf hin, dass die U23 längst nicht mehr mit der Wucht der ersten Spieltage antritt. Es ist in Ordnung, was sie leistet, überwiegend gefällig. Aber es reicht offenbar nicht aus im Abstiegskampf der 3. Liga und bleibt deshalb weitgehend erfolglos. „Wir müssen als Einheit auftreten. Da muss der Einzelne auch mal hinten anstehen“, vermutet Tobias Duffner.

Er ist damit beschäftigt, seine Kollegen auf Kurs zu bringen. Das zählt schließlich zu seinen Aufgaben. Also sorgt der Routinier für Emotionalität, kümmert sich um die Stimmung und führt auch das ein oder andere Einzelgespräch: „Ich mache die Jungs auf Sachen aufmerksam, die sie nicht so wahrnehmen, das kann Lob oder Kritik sein.“ Allein, zum Erfolg führte auch seine Arbeit noch nicht. Aber Tobias Duffner würde sowieso viel lieber mal wieder aktiv am Geschehen teilnehmen. So wie zu Beginn der Saison, als er insgesamt sieben Punkte aus drei Partien sammelte. Der Torhüter fordert seinen Einsatz natürlich nicht. Das verbietet schon der Respekt vor dem Kollegen Eric Oelschlägel. Aber Duffner steht bereit. „Wenn ich gebraucht werde, werde ich versuchen, der Mannschaft zu helfen.“