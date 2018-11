Einer ist Edeljoker, einer Distanzschütze

Nur fünf Tore hat Mainz bisher erzielt. Florian Kohfeldt findet das „schwer zu erklären“. Denn Spieler wie Anthony Ujah und Levin Öztunali schätzt der Werder-Trainer sehr.

An Anthony Ujah hat Florian Kohfeldt nur gute Erinnerungen. Als Ujah vor gut zweieinhalb Jahren tatkräftig dabei mitgeholfen hatte, dass Werder am letzten Spieltag dank eines 1:0-Sieges gegen Eintracht Frankfurt die Klasse hielt, war Kohfeldt Assistent des damaligen Cheftrainers Viktor Skripnik. „Anthony ist ein guter Typ“, sagt Kohfeldt nun, „er hat gern Fußballtennis gespielt, und ein paar wichtige Tore hat er für uns ja auch gemacht.“

Am Sonntag soll Ujah nichts von beidem machen: kein Tor gegen Werder schießen, und zu einer Partie Fußballtennis wird es auch nicht kommen. Es geht stattdessen um drei Punkte in der Bundesliga, und darauf, also auf einen Sieg, wartet der FSV Mainz 05 seit inzwischen sieben Spielen.

Die Mainzer Stürmer haben in dieser Saison in ihrem Kerngeschäft, dem Toreschießen, noch viel Luft nach oben. „Schwer zu erklären“, sei das, sagt Kohfeldt. Nur fünf Treffer haben die 05er in neun Spielen zustande gebracht, für zwei davon hat Ujah gesorgt. Stammspieler ist er trotzdem nicht, sondern eher eine Art Edeljoker, sechs Mal hat ihn Cheftrainer Sandro Schwarz eingewechselt.

Auf dem Weg zurück in die Stammelf ist ein anderer Ex-Werderaner: Levin Öztunali. Beim 1:2 gegen die Bayern durfte der Flügelstürmer, an dem Kohfeldt dessen „Antritt und guten Distanzschuss“ schätzt, beginnen. Ein Tor oder eine Torvorlage ist Öztunali in dieser Saison noch nicht gelungen.

